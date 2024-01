Tatorte in GTA Online finden: So erkundet ihr eine Crime Scene und stehlt Beweise

In GTA Online könnt ihr sogenannte Tatorte (engl. Crime Scenes) entdecken, bei denen ihr mit etwas Glück eines von insgesamt fünf Waffenteilen für die M16 findet. Die 10 Locations sind über die gesamte Spielwelt verteilt und gar nicht so einfach zu finden.

Was genau ist ein Tatort in GTA Online?

Ein Tatort wird in GTA Online durch einen kleinen blauen Punkt auf eurer Minimap angezeigt, wenn ihr euch in der Nähe befindet. Befindet ihr euch direkt bei einem Tatort, verschwindet der blaue Punkt und ihr steht in einem blauen Kreis.

Hier befinden sich Absperrungen, Polizeifahrzeuge, Umrisse von Mordopfern, Blut und Koffer sowie Taschen. Sucht nach dem Beweisstück, mit dem ihr interagieren könnt und sammelt es auf.

Für jedes eingesammelte Beweisstück erhaltet ihr jeweils 25.000 GTA-Dollar und RP.

Besitzt ihr das M16 noch nicht, dann könnt hier außerdem eine Dienstgewehrkomponente an euch nehmen.

Hinweis: Es kann sein, dass ihr bei einem Tatort auf einen oder gleich mehrere Polizisten trefft. Diese werden euch nach kurzer Zeit angreifen, da ihr unerwünscht seid und die Ermittlungen behindert. Sterbt ihr, lauft einfach zu dem Ort zurück, die Polizisten sind jetzt außerdem verschwunden.

GTA Online: Wofür muss ich Tatorte finden?

Ursprünglich sind die Tatorte in GTA Online integriert worden, um innerhalb einer Schatzsuche die insgesamt fünf Waffenteile für das Dienstgewehr M16 zu finden. Sobald alle Komponenten gefunden worden sind, kann das Gewehr zusammengebaut und im Anschluss regulär als Waffe benutzt werden.

Habt ihr aber keine Lust auf die Schatzsuche, könnt ihr das Gewehr nun auch ganz regulär bei Ammu Nation erwerben.

Mittlerweile gibt es allerdings einen weiteren Zweck für die Tatorte in GTA Online. Denn sobald ihr einen solchen Ort gefunden habt, schaltet ihr automatisch den günstigeren Einkaufspreis für das Polizeifahrzeug Stanier LE Cruiser frei.

Stanier LE Cruiser: Wie schalte ich den Einkaufspreis frei? Da der normale Verkaufspreis für das Fahrzeug bei satten 4.690.000 GTA-Dollar und der Einkaufspreis bei „günstigeren“ 3.517.000 GTA-Dollar liegt, lohnt sich die Suche also, um einen Rabatt in Höhe von 1.173.000 GTA-Dollar zu erhalten.

Vor allem müsst ihr nur einen einzelnen Tatort finden, um den Rabatt freizuschalten. Dabei ist es völlig egal, an welcher Location ihr schlussendlich fündig werdet.

Außerdem kann sich die Suche für euch bereits dadurch lohnen, dass es GTA-Dollar und RP gibt.

Wo finde ich Tatorte in GTA Online?

Die Tatorte tauchen an den möglichen Locations zufällig auf. Ihr wisst also nie, an welchem dieser Orte aktuell auch wirklich ein Tatort zu entdecken ist. Aus diesem Grund kann sich die Suche als recht langwierig und Nervenraubend erweisen.

An diesen Locations könnt ihr einen Tatort finden:

Hinzu kommt, dass es nach jedem ausgelösten Event, also immer wenn ihr tatsächlich einen Tatort gefunden habt, einen Cooldown von 30 Minuten gibt. Im Bestfall dauert die Suche also 2:30 Stunden.

Hinweis: Dieser Cooldown wird immer wieder zurückgesetzt, wenn ihr von einer privaten Lobby in eine andere private Lobby wechselt oder das Spiel beendet. Wechselt ihr aber zwischen öffentlichen Lobbys, kann es sein, dass ihr in einer Sitzung landet, in der der Script Host für das Event lange genug in der Lobby war und der Timer bei Null angekommen ist.

Zusammengefasst solltet ihr regelmäßig zwischen öffentlichen Lobbys hin- und herwechseln, um einen günstigen Timer zur erwischen.

Wird ein Tatort in GTA Online auf der Karte angezeigt? Nein, ihr bekommt leider keine Benachrichtigung darüber, wenn es einen neuen Tatort in eurer Sitzung gibt, da es sich hierbei um Random Events handelt.

Dieser Trick macht euch die Suche einfacher

Theoretisch müsstet ihr also in jeder Session alle möglichen Locations abfahren. Da das aber sehr umständlich und mit viel Zeitaufwand verbunden ist, gibt es einen Trick. Geht in eine öffentliche Lobby und sucht euch hier eine Location aus. Setzt als nächstes über das Interaktionsmenü euren Spawnpunkt auf die Option „letzter Ort“.

Tretet ihr nun einer neuen Lobby bei, spawnt ihr immer wieder an dieser Location. Mit etwas Glück taucht nach wenigen Versuchen ein Tatort mit einem weiteren Waffenteil auf. Solltet dies auch nach mehreren Lobbys nicht der Fall sein, sucht euch eine andere Location und wiederholt hier den Vorgang.

Durch diese Möglichkeit solltet ihr aber nach rund 20 Minuten mindestens einen Tatort gefunden haben, um den Einkaufspreis für den Stanier LE Crusier freizuschalten.

