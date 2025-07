Super Mario kehrt 2026 zurück – Zelda Live-Action-Film folgt 2027

Nintendo hat mit dem Erfolg des Super Mario Bros. Films einen vielversprechenden Start in die Filmwelt hingelegt. Nun fragen sich viele Fans, welche weiteren Projekte der japanische Videospielriese auf die große Leinwand bringen könnte. In einem kürzlich veröffentlichten Q&A hat Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa einige spannende Einblicke in die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens im Bereich der visuellen Medien gegeben.

Nintendos Engagement in der Filmproduktion

Was plant Nintendo für die Zukunft seiner Filme? Laut Präsident Furukawa plant Nintendo, die Welt von Super Mario Bros. im April 2026 mit einem neuen Animationsfilm zu erweitern. Außerdem ist ein Live-Action-Film basierend auf The Legend of Zelda für Mai 2027 geplant. Diese Projekte sind Teil der Strategie, die Reichweite von Nintendo-Marken zu erweitern und gleichzeitig die Qualität der Produktionen sicherzustellen.

Furukawa betonte, dass Nintendo nicht nur die Lizenzen seiner beliebten Spiele an Filmstudios vergibt, sondern aktiv in die Produktion involviert ist. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, die Qualität der Filme zu kontrollieren und ein Ergebnis zu liefern, das sowohl neue als auch langjährige Fans begeistert.

Welche Nintendo-Marken könnten als nächstes verfilmt werden?

Welche IPs könnten die nächsten Filme inspirieren? Neben Mario und Zelda gibt es viele Nintendo-Marken, die Potenzial für eine Verfilmung haben. Zu den heißesten Kandidaten gehören Kirby, Animal Crossing und Splatoon. Besonders Splatoon bietet mit seiner einzigartigen Welt und den liebenswerten Charakteren eine hervorragende Grundlage für einen spannenden Film.

Während Pokémon als IP bereits mit einer eigenen animierten Serie erfolgreich ist und daher unwahrscheinlich von Nintendo für einen Film adaptiert wird, öffnet dies die Tür für andere Marken. Donkey Kong ist ebenfalls ein potenzieller Kandidat, obwohl er in den letzten Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten hat wie andere Franchises.

Die Bedeutung von Nintendos Filmprojekten

Warum sind Nintendos Filmprojekte so wichtig? Die Erweiterung in den Filmbereich zeigt Nintendos Bestreben, seine Marken einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dies ist nicht nur eine Möglichkeit, die Markenbekanntheit zu steigern, sondern auch die Verbindung zu den Fans zu vertiefen. Die direkte Beteiligung von Nintendo an der Produktion stellt sicher, dass die Filme den hohen Standards entsprechen, die Fans von der Marke erwarten.

Mit der Aussicht auf weitere Filmankündigungen bleibt es spannend, welche Nintendo-Marken wir als nächstes auf der Leinwand sehen werden. Die Fans können sicher sein, dass Nintendo auch in Zukunft qualitativ hochwertige und unterhaltsame Filme produzieren wird, die das Erbe der beliebten Videospielserien ehren.

