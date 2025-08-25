Super Mario Bros. – Die 5 besten 2D-Klassiker im Überblick!

Die 2D-Plattformspiele haben ihren Ursprung maßgeblich dem legendären Super Mario zu verdanken. Auch nach 40 Jahren bleibt der berühmte Klempner das Aushängeschild dieses Genres. Einige der besten 2D-Plattformer aller Zeiten beinhalten seine Abenteuer, und obwohl viele seiner Spiele entstanden sind, bevor du geboren wurdest, gibt es fünf, die als herausragend gelten.

Die besten 2D-Mario-Spiele

Warum ist New Super Mario Bros. Wii so beliebt? New Super Mario Bros. Wii bietet ein einzigartiges Spielerlebnis mit der Einführung des Propeller-Pilzes. Dieser Power-Up ermöglicht es dir, über Hindernisse zu fliegen, was einige Spielabschnitte erleichtert. Doch Nintendo hat clevererweise Level gestaltet, in denen du fliegen musst, was das Spiel taktisch anspruchsvoll macht. Auch das Boss-Design und das überraschende Ende sind genial umgesetzt. Grafisch setzt das Spiel auf einen Animationsstil, der sich vom Stil der 1980er und 90er Jahre abhebt und besonders auf großen Bildschirmen zur Geltung kommt.

Super Mario Bros. – Der Ursprung einer Legende

Was macht Super Mario Bros. so ikonisch? Das ursprüngliche Super Mario Bros. legte den Grundstein für viele der Kernelemente der Serie. Von den Abkürzungen über die Level bis hin zu den Bosskämpfen – alles begann hier. Besonders die ersten beiden Level sind in der Gaming-Geschichte unvergesslich und setzen den Standard für zukünftige Spiele. Dieses zeitlose Meisterwerk von Nintendo hat die Spielewelt revolutioniert.

Kreativität in Super Mario Bros. Wonder

Was ist das Besondere an Super Mario Bros. Wonder? Super Mario Bros. Wonder bringt frischen Wind in die Serie mit seiner kreativen Vielfalt. Es ist das neueste Spiel auf dieser Liste und beeindruckt mit innovativen Power-Ups und brillanten Level-Designs. Die schnelle Veränderung der Spielmechanik macht es zu einem beeindruckenden Erlebnis. Nach einigen eher eintönigen 2D-Mario-Spielen zeigt Wonder, dass Nintendo immer noch in der Lage ist, die Magie der Serie aufrechtzuerhalten.

Der Klassiker: Super Mario Bros. 3

Warum gilt Super Mario Bros. 3 als Meilenstein? Super Mario Bros. 3 wird oft als eines der besten Mario-Spiele überhaupt angesehen. Es hob die Serie mit kreativen Power-Ups, beeindruckenden Welten und ikonischer Musik auf ein neues Niveau. Obwohl der Mehrspielermodus einfach gehalten ist, bietet das Spiel eine nahezu makellose Spielerfahrung. Die Vielzahl an Welten und der unterschiedliche Spielverlauf bei jedem Durchgang machen es zu einem zeitlosen Klassiker.

Super Mario World 2: Yoshi’s Island – Ein Meisterwerk

Was macht Yoshi’s Island so besonders? Super Mario World 2: Yoshi’s Island hebt sich von anderen Mario-Spielen deutlich ab. Es bietet originelle Levels, herausragende Musik und zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten. Trotz seiner Einzigartigkeit entwickelte es sich nicht zu einer eigenständigen Serie, was vielleicht am weniger erfolgreichen DS-Titel liegt. Dennoch bleibt es auch nach 30 Jahren ein herausragendes Spiel, das immer noch begeistert.

