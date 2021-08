Steam Deck: Community entwirft eigene Steam Deck-Controller

Das Steam Deck ist noch nicht auf den Markt und schon hat die Community eigene Vorstellungen und Ideen, was man so alles mit der Technik anstellen könnte. Zum Beispiel haben wir kürzlich gezeigt, wie das Steam Deck von Valve in anderen Farben aussehen könnte.

Und nun kamen einige Reddit-User auf die Idee, dem Handheld-PC einen eigenen Controller zu verpassen. Einen zusätzlichen Controller oder abnehmbare Seitenteile wie bei der Nintendo Switch wird es beim Steam Deck nicht geben. Aber was wäre, wenn es doch so wäre?

Steam Deck: Fans entwerfen Controller

Die ersten Entwürfe, die einen potenziellen Controller aufzeigen, sind recht simpel gehalten. Im Grunde fehlt bei beiden Vorschlägen lediglich der Mittelteil mit dem Display.

Doch ein einfaches Design muss nicht zwangsweise bedeuten, dass es auch ein schlechtes ist. Im Gegenteil finde ich die Idee an sich ganz gut. Ich könnte mir durchaus vorstellen, solch einen Controller oder einen in ähnlicher Form zu kaufen, falls man das Steam Deck eventuell doch mal mit dem Fernseher verbinden möchte. Für eine Koop-Partie wären weitere Controller immerhin eine wünschenswerte Sache?

So sehen die ersten Designs der Community aus:

Offen bleibt die Frage, ob Valve eines Tages offizielle Controller für den Handheld-PC ankündigen wird. Bislang macht es noch nicht den Anschein. Aber im Laufe der Zeit könnte die Nachfrage nach solch einem Controller steigen. Vor allem denken die potenziellen Käufer*innen schon jetzt darüber nach.

Aber in den Kommentaren auf Reddit hagelt es nicht nur positives Feedback. Viele sind der Ansicht, dass der Steam Controller völlig ausreiche. Hier müsste lediglich mal ein Update her, wie Rook__Castle andeutet:

„Der Steam Controller schlägt das hier um Meilen. Valve sollte einen neuen SC mit 4 Rücktasten veröffentlichen und es Version 2 nennen.“

Wir sind gespannt und warten ab, was Valve dazu sagt, die das sicherlich im Laufe der Zeit auch mitbekommen werden. Womöglich ist es also nur eine Frage der Zeit, bis ein offizieller Steam Deck-Controller produziert wird?

Und wenn nicht, bleibt ja immer noch der herkömmliche Steam Controller – oder man nimmt den formvollendeten Xbox-Controller, mit dem wir nichts falsch machen können. Dieser würde sich natürlich auch für Koop-Partien eignen.

