Steam Deck erst der Anfang? Valve sieht Potenzial für Nachfolgegeräte

Das Steam Deck ist noch nicht einmal auf dem Markt erhältlich und trotzdem gibt es bei Valve offensichtlich schon Pläne für die Zeit nach einer erfolgreichen Markteinführung.

Hardware Engineer Yazan Aldehayyat von Valve ist äußerst zuversichtlich in puncto Zukunft des Steam Decks, wie er gegenüber IGN erklärt.

Er spricht über die Zukunftssicherheit der neuen Valve-Hardware und dass das Steam Deck aus Gründen der Langlebigkeit mit dem ganz neuen LPDDR5-Speicher ausgerüstet sei:

„Ich denke, wir sind vielleicht eines der ersten Produkte, die den neuen Speicher einsetzen. Wir sind auf jeden Fall zukunftssicher.“

Doch nicht nur sei der LPDDR5-Speicher ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit des Steam Decks. Der Valve-Designer Greg Coomer spricht schon jetzt von weiteren Modellen, die Wirklichkeit werden könnten, da es sich um eine ganz neue Kategorie handele. Er erklärt:

„Es ist eine neue Gerätekategorie im PC-Bereich. Wenn die Kunden auch denken, dass es eine gute Idee ist, könnte es in Zukunft weitere Versionen geben. Und obendrein dürften andere Hersteller in dem Bereich sicher mitziehen.“

Valve: Wird das Steam Deck ein Erfolg?

Noch kann niemand mit Bestimmtheit sagen, dass das Steam Deck ein Erfolg wird. Das wird frühestens nach Markteintritt im Dezember 2021 ersichtlich.

Bislang macht der Handheld-PC allerdings eine gute Figur in der Theorie. Im technischen Rohvergleich zur Nintendo Switch liegt das Steam Deck glasklar vorne. Und auch weitere Features könnten am Ende überzeugen. Wenn die Hardware erfolgreich verkauft wird, könnte sich Valve dazu entscheiden, diese Hardware-Kategorie dauerhaft zu bedienen. Ob es so kommt? Womöglich werden noch weitere Hersteller auf den Zug aufspringen?

Hier erfahrt ihr, warum unser Redakteuer Sebastian spätestens mit dem Launch des Steam Decks der Nintendo Switch den Rücken kehrt: