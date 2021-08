Steam Deck in weiteren Farben? So könnte das aussehen

Das Steam Deck von Valve stößt schon im Vorfeld auf Anklang bei der Gaming-Community. An Vorbestellungen soll es jedenfalls nicht scheitern, die meisten Versionen waren binnen kürzester Zeit vergriffen nach der großen Ankündigung.

Und doch ist die Nachfrage nach anderen Farben schon vor Release groß. Die schlichte, schwarze Handheld-Kiste oder eine weiße Alternative ist nicht für jeden die erste Wahl. Aber wird Valve weitere Farben in Auftrag geben? Oder bleibt es bei diesen schlichten Antlitz?

Das Steam Deck in bunten Farben

Katie Wickens von PCGamer hat mit Valve über weitere Farbvarianten gesprochen und tatsächlich hatten die Produktdesigner Tucker Spofford und Greg Coomer ein paar Antworten parat.

Sie bringen schon jetzt sehr viel Gedankenschmalz für solche optischen Aspekte des Handhelds auf. Spofford meint, dass es viele Debatten darüber gegeben habe, wie die Handheld-Konsole am Ende aussehen sollte. Coomer führt aus:

„Es macht wirklich Spaß, dieses Zeug zu erkunden. Es gab viele Diskussionen mit der Frage, ob wir viele Farben haben könnten. Wir hatten all diese Diskussionen. Und wir haben sie immer noch.“

Eine finale Antwort, ob und in welchen Farben sie noch erscheint, wollten sie an dieser Stelle aber nicht geben. Womöglich steht das aktuell noch gar nicht fest. Wenn die Diskussionen weiter anhalten, könnte die Entscheidung darüber erst in der Zukunft fallen.

Ein gutes Zeichen für weitere Farbvariationen ist es allerdings auf jeden Fall. Doch zum Launch ab Dezember 2021 müssen wir uns erst einmal mit der schlichten, schwarzen Farbe zufriedengeben. Aus logistischen Gründen sei es vorerst die einfachste Möglichkeit, das Produkt auf den Markt zu bringen, wie Coomer andeutet.

Der wichtigste Faktor für weitere Farben und zukünftige Steam Deck-Versionen ist allerdings der Erfolg. Wenn der Handheld-PC gut ankommt, könnte nicht nur weitere Hardware folgen, weitere Farbvariationen wären ebenfalls denkbar. Coomer meint:

„Damit könnten wir in der Zukunft wohl noch mehr anstellen. Wenn es so gut ankommt, wie wir es hoffen, gibt es sicher noch dutzende Möglichkeiten, so etwas später noch umzusetzen.“

Wie könnte das Steam Deck in Farbe aussehen? Ich habe diesbezüglich mal ein paar schlichte Farbalternativen erstellt, die mögliche Versionen visualisieren sollen. So in etwa könnte der Handheld-PC in anderen Farben aussehen:

Farben und Technik sind so eine Sache. Bei der PS5 verhält es sich zum Beispiel recht ähnlich mit der Nachfrage. Während zumindest die DualSense-Controller mittlerweile in weiteren Farben zu haben sind, gibt es die Konsole weiterhin nur in einer Farbe. Doch die Community ist kreativ und sorgt für eigene Kreationen. Wie diese PS5 im PS1-Retrolook:

