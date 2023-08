Don’t Skip! Xbox-Chef erteilt dringenden Starfield-Rat

Das galaktische Abenteuer Starfield steht kurz vor der Veröffentlichung! Freut ihr euch schon? Am 6. September 2023 ist es endlich so weit und das Spiel erscheint für die Xbox Series X/S und den PC, während einige sogar noch früher spielen dürfen.

Aber wenn ihr euch auf diese unfassbar lange Reise begebt, solltet ihr unbedingt eine dringende Sache beachten. Xbox-Chef Pete Hines hat einen wichtigen Rat, den er euch mit auf den Weg geben möchte.

Seit wann sind Spiele eine ABM?

In vielen Videospielen neigen wir dazu, die Dinge liegenzulassen und zu ignorieren. Aber warum ist das eigentlich so? Der Grund dafür ist oftmals ziemlich eindeutig. Die Aufgaben fühlen sich belanglos an und geben mir in dem Moment nicht sonderlich viel. Spielspaß ist da etwas anderes.

Häufig sind das solche Tätigkeiten, die dazu dienen, uns bei der Spielzeitstange zu halten. Sie wurden also verbaut, um die Spielzeit zu strecken. Und das fällt auf. Wir Gamer merken sowas.

Aber oft ist das auch sehr eindeutig. Es sind sich wiederholende Aufgaben ohne wirklichen Mehrwert. Diese Idee von „Maximum an Content“ geht deshalb nicht immer auf.

Assassin’s Creed: Valhalla ist ein gutes Spiel, aber leider auch viel zu groß und zu „leer“. © Ubisoft

Ich für meinen Teil finde zum Beispiel weite Teile von Assassin’s Creed Valhalla sehr langweilig, da vieles repetitiv erscheint und das keine wirkliche Tiefe bietet. Es fühlt sich an, als wollten mich die Entwickler*innen lediglich an das Spiel fesseln.

Das sollte so nicht sein und wenn wir mal ehrlich sind, war das auch mal anders in Assassin’s Creed. Mit Assassin’s Creed: Mirage wird alles wieder etwas kleiner. Es geht zurück zu den Wurzeln. Und vielleicht ist das im Moment der richtige Ansatz?

Don’t Skip Starfield

Aber bei „Starfield“ ist das etwas anderes, wenn wir den Worten von Pete Hines (Head of Xbox) Glauben schenken möchten.

Während des eines Xbox-Livestreams hat auch er bestätigt, dass sich manches auf den ersten Blick wie „Wegwerfinhalt“ anfühle. Aber dahinter soll sich teilweise so aufregender Stoff befinden, dass es sich „nicht mal mehr wie eine Quest“ anfühle.

Nicht selten würden wir an magische Orte geführt werden, weshalb wir unbedingt die Augen offenhalten sollten, wenn wir durch „Starfield“ laufen:

„Aufregende Orte, aufregende Geschichten. […] Macht, was ihr wollt. Probiert es aus. Sei die Art von Person in dieser Welt, die du sein möchtest, und schau einfach, was passiert.“

Er spricht hier wahrscheinlich über die sogenannten Aktivitäten im Spiel, die wir demnach im Blick behalten sollten. Hier könnt ihr euch den Ausschnitt nochmal auf YouTube ansehen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Aber wie seht ihr das? Freut ihr euch auf „Starfield“ und wie ist das bei euch? Macht ihr immer jede einzelne Nebenmission in einem Game oder lasst ihr vieles liegen? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!