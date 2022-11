Star Wars kündigt mit The Acolyte eine weitere neue Serie aus dem beliebten Sternenkrieg-Universum an, die sich jedoch im Gegensatz zu den bisherigen Serienhits wie The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi oder Andor einer komplett neuen Ära in einer Galaxis weit, weit entfernt widmet.

Zum Drehstart der neuen Produktion für Disney+ gibt es endlich mehr Details zur Besetzung und der Story einschließlich eines möglichen Starttermins.

Worum geht es in The Acolyte?

Showrunnerin Leslye Headland (Netflix-Serie „Matrjoschka“) verfilmt als erstes ein neues Kapitel innerhalb des Franchise, das hunderte Jahre vor „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ spielt. Die Geschichte spielt in der Zeit der High Republic mit vielen neuen Geschichten und Charakteren, die wir erstmals aus den neuen Comics und Romanen kennenlernen durften.

„The Acolyte“ ist ein Mystery-Thriller, der die Fans mit in eine Galaxis voll dunkler Geheimnisse und aufkeimende Mächte der dunklen Seite mitnimmt. Während die letzten Tage der Ära der Hohen Republik angebrochen sind, trifft eine ehemalige Padawan wieder auf ihren Jedi-Meister um eine Serie von Verbrechen zu untersuchen. Doch die Mächte, denen sie begegnen, sind viel dunkler als sie jemals geahnt hätten…

Drehstart zu Star Wars: The Acolyte mit Amandla Stenberg, Lee Jung-jae und Showrunnerin Leslye Headland © Lucasfilm/Disney+

Wird es ein Wiedersehen mit Yoda geben?

Bislang wird zur Story selbst aber vor allem auch den einzelnen Charakteren nicht viel verraten. Da die Handlung jedoch hunderte Jahre vor der Skywalker-Saga spielt, ist ein Wiedersehen mit beliebten Figuren wie bekannte Jedi-Meister oder Gegenspieler wie den Imperator oder Darth Vader ausgeschlossen.

Einzig der legendäre Jedi-Meister Yoda könnte einen wichtigen Part in der Story einnehmen. Schließlich wird die Spezies mehrere hundert Jahre alt und auch in den Comics von der Hohen Republik wirkt der kleine grüne Publikumsliebling mit – sehr viel jünger und in seiner Blüte als junger Jedi-Meister mit seinen Padawanen. Bestätigt ist sein Wiedersehen in der Serie aber noch nicht.

„Viele der [bekannten] Figuren waren damals noch nicht mal geboren. Wir blicken auf die politischen, persönlichen und spirituellen Dinge, die in dieser Zeit, über die wir noch nicht viel wissen, auftraten. Meine Frage, während ich ‚Die dunkle Bedrohung‘ geschaut habe, war: ‚Wie konnte es dazu kommen?‘ Wie kam es dazu, dass ein Sith-Lord den Senat infiltrieren konnte und keiner der Jedi es bemerkt hat? Was ist da schiefgelaufen?“, meint Leslye Headland.

Concept-Arts von Jedi-Meister Yoda in den High Republik-Comics © Lucasfilm

Erste Besetzung mit Amandla Stenberg und Carrie-Anne Moss

Inzwischen nimmt die Produktion der neuen „Star Wars“-Serie Form an. Zum Drehstart in den Filmstudios Englands bestätigt Lucasfilm und Disney+ die Besetzung von „The Acolyte“. Erste Details zu deren Rollen und den neuen Charakteren wird aber noch nicht verraten.

Amandla Stenberg („The Hate U Give“)

(„The Hate U Give“) Lee Jung-jae („Squid Game”)

(„Squid Game”) Carrie-Anne Moss („The Matrix”)

(„The Matrix”) Manny Jacinto („Nine Perfect Strangers”)

(„Nine Perfect Strangers”) Dafne Keen („His Dark Materials”)

(„His Dark Materials”) Jodie Turner-Smith („Queen & Slim”)

(„Queen & Slim”) Rebecca Henderson („Inventing Anna”)

(„Inventing Anna”) Charlie Barnett („Matrjoschka”)

(„Matrjoschka”) Dean-Charles Chapman („1917”)

Entwickelt wird die Serie von Showrunnerin und Produzentin Leslye Headland, die mit der gefeierten Netflix-Serie „Matrjoschka“ viel Aufmerksamkeit erlangte. Sie wird auch selbst die ersten Folgen der ersten Staffel als Regisseurin in Szene setzen.

An der Produktion nicht beteiligt sind jedoch die Mandalorian-Macher Jon Favreau und Dave Filoni, die derzeit weitere „Star Wars“-Serien entwickeln. Ein Starttermin ist frühestens Ende 2023, eher jedoch im Jahr 2024 geplant. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es erste Bilder und gar Trailer zu sehen gibt.