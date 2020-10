Star Wars Squadrons: Wie viele Missionen gibt es? Wie viele Spielstunden bietet der Singleplayer?

Wenn ihr Star Wars Squadrons gestartet habt und mitten in der Story-Kampagne steckt, habt ihr euch womöglich schon gefragt, wie viele Missionen das Spiel im Singleplayer bereithält? Wir haben die Antwort und ein paar weiterführende Informationen.

Wie viele Missionen gibt es in Star Wars Squadrons?

Um die Kampagne abzuschließen, müsst ihr insgesamt 14 Missionen fliegen. Das sind alle Hauptmissionen, die der Geschichte zuzuordnen sind. Dazu zählt ein kleiner Prolog, der vor der eigentlichen Zeit der Kampagne spielt. Der Prolog dient als kleines Tutorial, bevor es in die Vollen geht.

Die 14 Missionen umfassen beide Seiten. Heißt also, hier sind die Neue Republik und die Überbleibsel des Imperiums einberechnet. Wie ihr es sicher schon bemerkt haben werdet, rotiert ihr während der Story-Kampagne nämlich immer wieder zwischen den Fraktionen.

Star Wars Squadrons: 7-minütiger Kurzfilm führt in die Geschichte ein, jetzt ansehen!

Das sind alle 14 Missionen, ohne Prolog:

Formiert euch, Vanguard! Die Himmel von Yavin Hinter feindlichen Linien Geheimnisse und Spione Die Spur von Desevro Das imperiale Störsignal In den Abgrund Das zersplitterte Bündnis Das Chaos von Mon Cala Terisas Vergeltung Kein Platz Rallye der Neuen Republik Das Feuer im Herzen Der letzte Flug der Starhawk

Wie viele Spielstunden dauert die Singplayer-Kampagne?

Wie lange dauert die gesamte Kampagne also? Bei 14 Missionen plus Prolog wären wir insgesamt bei einer Spielzeit von 8 bis 10 Stunden im Durchschnitt. Natürlich kann dies stark variieren, je nachdem wie viele Anläufe ihr für einige Kontrollpunkte benötigt. Doch in diesen Stunden ist die Geschichte regulär durch.

Wissenswert: Falls ihr ein wenig Abwechslung während der Missionen haben möchtet, die ihr beispielsweise schon geflogen seid, könnt ihr immer wieder euer Loadout anpassen. So können einige Abschnitte auf einmal ganz anders gespielt werden, was den Wiederspielwert erhöht.

Allzu lange geht das Spiel insgesamt nicht, doch dafür ist es auch kein Vollpreistitel und wir müssen bedenken, dass die Kampagne im Grunde auch als allumfassendes Tutorial für den Multiplayer betrachtet werden kann, wo die Reise nach den Missionen weitergeht. Hier gibt es faktisch keine Begrenzung an Spielstunden.

Star Wars Squadrons ist bereits erschienen, ihr könnt es für den PC, die PS4 oder Xbox One kaufen.