The Mandalorian, „Das Buch von Boba Fett“ und die kommende Star Wars-Serie „Ahsoka“ sollen in einem großen, abschließenden Film zu Ende gebracht sowie zusammen geführt werden. Jetzt wissen wir wohl auch schon, wer der Haupt-Antagonist des Streifens und der gesamten New Republic-Ära werden könnte.

Star Wars: Großadmiral Thrawn wird wohl der nächste Haupt-Bösewicht

Darum geht’s: Wie bereits angekündigt wurde, dreht Dave Filoni (Mandalorian, Boba Fett, Clone Wars, The Bad Batch) einen neuen Star Wars-Film. Der bringt die Disney Plus-Serien rund um „The Mandalorian“ dann zu einem hoffentlich befriedigenden Finale.

Der Regisseur hat nun in einem ausführlichen Interview über alles geredet, was mit „Star Wars“ zu tun hat. Dabei ging es selbstverständlich auch um seinen kommenden Film und die bevorstehende Ahsoka-Serie.

Admiral Thrawn kommt zurück! Dass in der bald erscheinenden „Ahsoka“-Serie auch der fiese Oberschurke Großadmiral Thrawn wieder auftaucht, wurde ebenfalls schon bekannt gegeben. Aber dabei bleibt es wohl kaum.

Im Gespräch mit dem Empire-Magazin sagt Dave Filoni, ihm sei vor allem daran gelegen, die Ideen des ursprünglichen Thrawn-Erfinders Timothy Zahn zu honorieren. Der hatte Admiral Thrawn als erstes in einem „Star Wars“-Roman eingeführt, bevor er durch Clone Wars zum Fanliebling wurde.

Thrawn als Haupt-Gegner: Auf die Frage hin, ob Dave Filonie Admiral Thrawn als den großen Haupt-Fiesling der gesamten New Republic-Ära ansehe, antwortet der sehr eindeutig mit einem Ja.

„Definitiv, in meinen Augen. Als Timothy Zahn ‚Heir to the Empire‘ geschrieben hat, wurde Thrawn dieser sehr kultige Bösewicht, weil er anders war als alles, was wir vorher gesehen hatten. Er war kein weiterer Helm tragender, Lichtschwert schwingender Bösewicht, weißt Du? In den Worten ‚Star Wars‘, der Kriegs-Teil davon – er ist ein Großadmiral, ein Anführer, ein Militärstratege, ein Moriarty-Archetyp, jemand, der dich im Denken und im Strategischen übertrifft – das hat wirklich Widerhall gefunden. Er ist ein kritischer Player in dieser Zeit-Periode. Wir haben großes Glück, diesen Charakter zu haben und großes Glück, dass Lars [Mikkelsen] ihn spielt.“ (via: Reddit)

Auch im Mandalorian-Film? Dave Filoni sagt es zwar hier nicht explizit, aber es klingt schon sehr stark danach, dass Großadmiral Thrawn nicht nur in Ahsoka, sondern auch in dem abschließenden Star Wars-Film zum Mandalorian-Verse einen großen Auftritt hinlegt.

Wenn ihr mehr über Admiral Thrawn und seine bisherigen Vorboten wissen wollt, legen wir euch diesen Playcentral-Artikel zum Schattenrat in The Mandalorian ans Herz. Auch in diesem Beitrag über Grogu und Space-Wale (!) geht es um die Person und seine Ausnahme-Stellung.

Wie fändet ihr Admiral Thrawn als Haupt-Bösewicht in dem Star Wars-Film? Freut ihr euch drauf?