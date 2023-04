Star Wars: Was ist der Schattenrat und wer gehört dazu?

In der Star Wars-Serie „The Mandalorian“ taucht ab Staffel 3 ein neuer Schattenrat auf. Der wird offenbar von Moff Gideon angeführt, aber der Schattenrat umfasst natürlich auch noch einige andere Mitglieder. Wir klären, was es damit auf sich hat und wer dazu gehört.

Star Wars: Was ist der Schattenrat in Mandalorian Staffel 3?

Darum geht’s: Moff Gideon nimmt in der neuesten Folge The Mandalorian an einer Besprechung teil, die den meisten „Star Wars“-Fans bekannt vorkommen dürfte. Es handelt sich dabei um eine Teamsitzung des selbst ernannten Schattenrats.

Das ist der Schattenrat: Es handelt sich bei dem Schattenrat um eine klassische Verschwörung. Übrig gebliebene Anhänger des Imperiums wollen die finsteren Pläne von Imperator Palpatine vollenden und mehr oder weniger dafür sorgen, dass das Imperium zurückkehrt, auch nach dem Sieg der Rebellion und der Gründung der neuen Republik.

Geschichte des Schattenrats: Streng genommen handelt es sich bei diesem Schattenrat in „The Mandalorian“ schon um die zweite Version des Rats. Der erste Schattenrat wurde von Flottenadmiral Gallius Rax gegründet, ging aber im Chaos der Schlacht um Jakku direkt wieder unter.

Dabei handelte es sich bereits um die Nachfolge-Organisation des Imperialen Zukunftsrats oder Imperial Future Council, der wiederum aus dem ursprünglichen Imperial Ruling Council hervorging, nachdem Darth Vader und Imperator Palpatine am Ende von „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ gestorben waren.

Wer gehört zum neuen Schattenrat in The Mandalorian?

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ist der Haupt-Antagonist der „Mandalorian“-Serie, ehemaliger Träger des Darksabers, ehemaliger ISB-Agent und mittlerweile offenbar der Anführer des Schattenrats. Er will das Imperium zurück an die Macht bringen und schreckt dafür vor so gut wie gar nichts zurück.

Captain Pellaeon scheint sich vor allem um die Flotte des Schattenrats zu kümmern. Außerdem repräsentiert er mehr oder weniger Großadmiral Thrawn. Der lange verschollene Großadmiral Thrawn könnte durchaus zurückkehren und seinen Platz im Schattenrat einnehmen, sofern der Kapitän mit seinen Ausführungen Recht behält und das wirklich passiert.

Brendol Hux: Bei diesem Zeitgenossen handelt es sich um die Person, die für das Training der neuen Truppen des First Order zuständig ist. Außerdem kümmert er sich um die Armee des Schattenrats und das sogenannte „Project Necromancer“ – also arbeitet er eventuell daran, den Imperator wieder zum Leben zu erwecken.

Die Warlords gibt es auch noch. Sie werden zwar nicht einzeln namentlich genannt, dürften in den einzelnen Gebieten der Galaxie aber eine wichtige Rolle spielen und scheinen mit den Überresten des Imperiums zusammen zu arbeiten.

Wie findet ihr die Rückkehr des Schattenrats und die neue Folge The Mandalorian? Schreibt es uns in die Kommentare.