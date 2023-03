In der ersten Folge der dritten Staffel The Mandalorian tauchen kurzzeitig einige mysteriöse Wesen auf. Sie scheinen Grogus und Mandos Schiff zu begleiten. Dabei handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Purgill – Weltraum-Wale. Wir klären, was es damit auf sich hat und warum sie so wichtig sind.

The Mandalorian Staffel 3: Was sieht Grogu da?

Darum geht’s: Während Grogu und Din Djarin durch den Hyperspace reisen, sieht Baby Yoda draußen einige große, schemenhafte Wesen. Die scheinen durch den Hyperspace neben dem Schiff der beiden Protagonisten her zu fliegen.

Was ist das? Es dürfte sich bei diesen großen Wesen um die sogenannten Purrgil handeln. Das sind im Grunde genommen Space-Wale. Sie sind offensichtlich in der Lage, ebenfalls schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen.

Was sind Purrgil? Die Purrgil fliegen durch das Vakuum des Weltalls und fühlen sich dort pudelwohl. Ihre Fähigkeit, durch den Hyperspace zu reisen, hat die Bewohner des „Star Wars“-Universums erst dazu animiert, selbst entsprechende Antriebe und Technik zu entwickeln.

Warum sind die Purrgil-Weltraumwale so wichtig für Star Wars?

Neben der Grundlage für die interstellare Raumfahrt dienen sie als eine Art Sehnsuchtsobjekt, ähnlich wie Wale zu den Zeiten der frühen Seefahrt auf unserer Erde. Die Tiere begleiten oft Schiffe und fliegen gern in ihrer Nähe. Dadurch kommt es zu Unfällen, weshalb die Purrgil gejagt werden.

Star Wars Rebels-Finale: Die Purrgil nehmen im großen Finale der Animationsserie Star Wars Rebels eine Schlüsselrolle ein. Sie helfen Ezra dabei, Admiral Thrawn zu besiegen und verschleppen den Bösewicht samt Ezra und Raumschiff, quer durch den Hyperspace.

Werden die Fragen geklärt? Dass die Purrgil nicht nur in Obi-Wan erwähnt wurden, sondern jetzt auch in „The Mandalorian“ auftauchen, lässt Fans hellhörig werden. Eventuell erfahren wir demnächst endlich, was aus Ezra geworden ist.

Spätestens die eigene Ashoka-Serie würde sich sehr gut dafür anbieten. Immerhin bekommt damit eine der beliebtesten Star Wars: Rebels-Figuren ihren eigenen Ableger im Disney-Serienuniversum.

