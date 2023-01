The Mandalorian: Ist dies der Grund, für den die Mandalorianer vereint in den Kampf ziehen?

Es sind nur noch etwas mehr als vier Wochen bis zum Start der dritten Staffel von The Mandalorian. Die wichtigsten offenen Fragen, die der Trailer hinterlässt, haben wir bereits hier zusammengefasst.

Wenn am 1. März die erste neue Episode der Star Wars-Serie auf Disney+ veröffentlicht wird, werden wir wissen, wie die Reise von „Mando“ Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu weitergeht. Letzterer hatte sich im Intermezzo The Book of Boba Fett ja dazu entschlossen, nicht den Lehren der Jedi zu folgen. Also liegt es nun an Mando, aus seinem kleinen, grünen Schützling einen Mandalorianer zu machen.

Viele Aufgaben für den Mando

Darüber hinaus hat er jedoch noch andere Aufgaben: Wie wir im Trailer zu Staffel drei sehen, liegt es an Mando, die zum Teil zerstrittenen Clans der Mandalorianer zu vereinen und in den Kampf zu führen. Vorher wird er jedoch versuchen, sich in den Minen von Mandalore von seinen Vergehen reinzuwaschen – in erster Linie dürfte damit gemeint sein, dass er vor Fremden seinen Helm abgenommen hat, was ihm sein Clan eigentlich verbietet.

Dann ist da auch noch sein Konflikt mit Bo-Katan Kryze (Katee Sackoff), die ihm das Dunkelschwert und damit die Herrschaft über Mandalore streitig machen möchte. Es gibt also viel zu tun für Din Djarin – zu viel, um es in die acht Folgen einer Staffel zu packen?

Da wir bereits wissen, dass die Serie in Staffel drei erstmals auch auf Mandalore selbst spielt und dass Mando die verschiedenen Clans hinter sich vereinen will, stellt sich natürlich die Frage, für welches gemeinsame Ziel sie alle kämpfen werden.

Warum nimmt der einstige Einzelgänger die schwere Aufgabe auf sich, andere Mandalorianer dazu zu überzeugen, ihm in den Kampf zu folgen? Und warum sollten sich diese überhaupt überzeugen lassen? Könnte die Antwort vielleicht Grogu sein?

Welche Rolle wird Grogu in „The Mandalorian“ noch einnehmen? © Disney/Lucasfilm

Wird in The Mandalorian für die Kinder der Galaxis gekämpft?

Die Bezeichnung „Mandalorianer“ meinte schon immer keine einzelne Spezies, sondern zumindest in Din Djarins Clan, den Kindern der Watch, einen Zusammenschluss von Findelkindern aus allen Ecken der Galaxis. An diesem Punkt könnte Grogu ins Spiel kommen, der schließlich auch ein heimatloses Findelkind ist.

Es ist gut möglich, dass Mandos Motivation zum Kampf um Mandalore die Zukunft von Grogu sein wird. Denn wenn dieser als Mandalorianer aufwachsen soll, kann es nur in Mandos Interesse liegen, den verwüstete Planeten wieder zur einem sicheren Ort zu machen. Möglicherweise auch zu einem Ort, an dem Findelkinder aus der ganzen Galaxis willkommen sind und in Sicherheit aufwachsen können.

Der Beginn von Grogus Unterweisung in den Wegen der Mandalorianer, Din Djarins Reinwaschung von seinen Vergehen und der Konflikt mit Bo-Katan werden sicherlich Elemente der Handlung von Staffel drei sein. Doch das große Ziel, für das die Mandalorianer vereint in den Kampf ziehen und über das wir gerade spekuliert haben, wird sich selbst nach erfolgreichem Kampf nicht sofort verwirklichen lassen. Lassen wir uns also überraschen, ob der Mando in Staffel 4 auf Mandalore ein Waisenhaus eröffnet.