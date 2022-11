Die erste Staffel der Star Wars-Serie „Andor“ ist vorbei und darin spielt unter anderem Luthen Rael (Stellan Skarsgård) eine wichtige Rolle. Der fliegt wiederum ein sehr spannendes Raumschiff, die Fondor Haulcraft. So ein Vehikel haben wir in Star Wars noch nie gesehen und wir stellen es euch hier kurz vor.

Star Wars: Andor – Das ist Luthens Fondor Haulcraft

Worum geht’s? „Star Wars: Andor“ gehört nicht nur zu den besten Star Wars-Serien, sondern sogar zu den besten Serien überhaupt. Die erste Staffel ist seit gestern vollständig auf Disney Plus anzusehen und das lohnt sich. Unter anderem, weil ihr darin ein besonders cooles Raumschiff erleben könnt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Luthens Fondor Haulcraft: Der Name verrät es bereits – Luthen verlässt sich auf ein Raumschiff, das eigentlich der Transport-Klasse angehört. Es wurde für seine Zwecke allerdings stark modifiziert und hat dementsprechend einige wirklich coole Tricks auf Lager. Das dürfte nicht zufällig an den Millenium-Falken erinnern.

Künstliche Intelligenz/Droide: An Bord von Luthens Raumschiff ist ein Droide, der es faustdick hinter den Ohren hat. Die KI kann nicht nur Ablenkungsmanöver austüfteln, zufällige Transponder-IDs erstellen und Unfälle vortäuschen, sondern währenddessen auch noch dem Piloten assistieren und navigieren.

Bewaffnung, Stealth und Ablenkung: Luthens Fondor Haulcraft kann in „Andor“ nicht nur einen versteckten Geschützturm einsetzen, um feindliche Raumschiffe auszuschalten. An Bord gibt es auch noch Konter-Maßnahmen, die einen Traktorstrahl ausschalten können.

Zusätzlich befinden sich außen an der Fondor Haulcraft seitlich ausfahrbare Laser-Strahlen, die an Lichtschwerter erinnern. Die eignen sich natürlich ganz hervorragend dazu, feindliche Schiffe loszuwerden, die Luthen zu sehr auf die Pelle rücken. Das seht ihr zum Beispiel hier am Ende dieses Videos:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Luthens Fondor Haulcraft in „Star Wars: Andor“ dient ihm nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern auch als Versteck für seine diversen Tarnungen und Fundstücke. Cassian Andor (Diego Luna) und Luthen reisen gemeinsam an Bord des Schiffs und es lässt sich von Luthen sogar per Pfiff aktivieren.

Wenn ihr wie wir jetzt auch schon sehnsüchtig darauf wartet, dass es nach dem grandiosen Staffelfinale endlich mit Staffel 2 weitergeht, haben wir hier einen PlayCentral-Artikel für euch: Darin liefern wir einen Überblick zu Staffel 2 von Andor und sammeln, was als nächstes passieren könnte und wann es weitergeht.

Wie gefällt euch Andor und Luthens Raumschiff, die Fondor Haulcraft? Was ist euer Lieblings-Raumschiff aus dem Star Wars-Universum?