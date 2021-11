Squid Game ist auch in der YouTuber-Variante ein echter Hit

Squid Game im echten Leben: Solche Veranstaltungen sprießen in den letzten Wochen wie Pilze aus dem Boden. Nur die wenigsten Events funktionieren allerdings so elaboriert und umfangreich wie die Version von YouTuber MrBeast. Zu gewinnen gibt es wie im Original jede Menge Geld, aber natürlich muss niemand um sein Leben fürchten. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Squid Game in echt: YouTuber-Spielshow wird ein riesiger Erfolg

Was ist Squid Game? Nur die erfolgreichste Netflix-Show aller bisheriger Zeiten. Die Serie stammt aus Südkorea und dreht sich um den völlig außer Rand und Band geratenen Kapitalismus: Menschen mit üblen Geldproblemen setzen ihr Leben aufs Spiel, um eventuell reich zu werden. Der Haken an der Sache mit den fiesen Kinderspielen: Wer ausscheidet, wird umgebracht.

Nachahmer im echten Leben: Der bahnbrechende Erfolg der Netflix-Serie sorgt natürlich dafür, dass die Spiele aus der Serie quasi überall nachgemacht werden. Egal, ob auf dem Schulhof, in Minecraft oder eben in YouTube-Shows von Influencern und Entertainern: „Squid Game“ ist immer noch überall und in aller Munde. Eine der abgefahrensten Versionen hat YouTube-Star MrBeast veranstaltet.

Squid Game: YouTube-Star MrBeast veranstaltet eigene Real-Spielshow mit 456 Teilnehmern

Squid Game ohne Tote: In der Version von YouTuber MrBeast gibt es fast genau dieselben Spiele wie in der Netflix-Serie und sie wurden überraschend detailgetreu umgesetzt. Das Gute daran ist aber natürlich, dass kein Mensch dabei sterben muss. Geld gewinnen können die Teilnehmer*innen trotzdem – selbst wenn sie sich dazu entscheiden sollten, früher aufzuhören.

Mega-Erfolg auch auf YouTube: Nach dem Erfolg der Netflix-Serie dürfte es niemanden groß verwundern, dass auch der harmlosere YouTube-Dreh extrem viele Zuschauer*innen anlockt. Mittlerweile haben über 111 Millionen Menschen das MrBeast-Video angesehen. Über 9,7 Millionen Likes hat es dafür gegeben, und zwar in nur vier Tagen.

Das ist angesichts der kurzen Zeit wirklich enorm, selbst für MrBeast. Dessen Videos werden durchaus immer wieder sehr häufig angesehen, aber normalerweise nicht so schnell so oft. Aber Squid Game passt perfekt zu dem Programm, dass es bei MrBeast sonst auch so zu sehen gibt: Er häuft Views und Likes vor allem mit abgefahrenen Gewinnspielen und Challenges an.