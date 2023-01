Preisanstieg in 2023 kommt: Spiele bald teurer?

Aber was meint ihr? Wie viel wärt ihr bereits für Hardware und Videospiele zu bezahlen? Wo liegt eurer Obergrenze? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare.

Und die zweite VR-Generation von Sony kostet ebenfalls eine ganze Menge zum Release am 22. Februar 2023 . Zum Start liegt die PlayStation VR2 bei 599 Euro , was ganze 200 Euro über dem Preis der PlayStation VR liegt.

Wenn es stimmt, was Dr. Toto sagt, dann werden bald nicht nur die First-Party-Spiele der großen Konsolenhersteller teurer sein. Andere Entwicklerstudios müssen wohl schon bald nachziehen, um ihre Kosten zu decken. Und das bedeutet dann ein Preisanstieg aller Spiele im PlayStation Store, Microsoft Store und so weiter.

So meint zum Beispiel Dr. Serkan Toto von Kantan Games via GamesIndustry.biz, dass die Kosten für die Entwicklung eines Spiels ausschlaggebend dafür seien, dass die Endverbrauerpreise steigen werden. Er erklärt:

In diesem Jahr könnte es noch einmal zu einem Preisanstieg der Videospiele kommen. Wie ist die Faktenlage? Und was wird teurer?

Der Strom ist teurer, das Gas ist unbezahlbar und der gute, alte Käse kostet bald doppelt so viel wie vor der Inflation: ein echtes Horrorszenario ist in Deutschland zur Realität geworden. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht.

