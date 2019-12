Zelda: Breath of the Wild 2 - Das Entwicklerteam für das neue Zelda-Abenteuer wächst weiter

Die Entwicklung von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ schreitet voran. Nun werden weitere Entwickler gesucht, die beim neuen Zelda-Abenteuer mithelfen sollen. Könnte das Spiel dadurch früher erscheinen?

Das Action-Adventure The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den besten Spielen der letzten Jahre und so ließ Nintendo Fanherzen höher springen, als man die Fortsetzung offiziell ankündigte. Wann The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erscheint oder wie es schlussendlich heißen wird, ist bis dato nicht bekannt.

Zelda: Breath of the Wild 2 Könnte das Spiel schon 2020 erscheinen?

Breath of the Wild 2-Team wächst

Da Nintendo den größten Teil der Entwicklung von „Breath of the Wild“ für die neue Engine und die Spielwelt nutzte, dürfte der Entwicklungszeitraum des Nachfolgers deutlich kürzer ausfallen. Immerhin werden diese Elemente für den Nachfolger übernommen. So scheint ein Release für das Jahr 2020 recht wahrscheinlich.

Neueste Informationen scheinen dies sogar zu bekräftigen. Monolith Soft, das Entwicklerstudio hinter der Xenoblade Chronicles-Reihe, unterstützt Nintendo bei den Arbeiten an „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Und aktuell sucht das Studio weitere Unterstützung für das neue Zelda-Abenteuer. Gesucht werden Technical Artists, Programmers, Planners, Designer und Management Support.

Schon früher in diesem Jahr veröffentlichte Monolith Soft Stellengesuche für ein Zelda-Spiel. Nun will man das Team erneut erweitern. Es bleibt abzuwarten, ob das Projekt vielleicht doch größer wird, als zunächst angenommen oder ob Nintendo und Monolith Soft das Spiel früher fertigstellen wollen.