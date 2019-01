The Witcher (Serie) - Showrunner warnt, TV-Serie sei nichts für Kinder

Showrunner Lauren Hissrich äußerst sich nun zum Inhalt der kommenden Witcher-Serie auf Netflix. Ihrer Meinung nach sei die Serie wahrlich nichts für Kinder.

The Witcher wird es fortan nicht nur als Spiel oder als Roman geben, eine TV-Serie steht seit geraumer Zeit auf der Agenda, die in acht Episoden aufgeteilt und auf Netflix ausgestrahlt wird. Henry Cavill schlüpft in die Rolle des notorischen Hexers Geralt von Riva.

Nichts für kleine Kinder!

Doch ihr solltet Obacht walten lassen, Showrunner Lauren Hissrich hat sich nun vorab zu Wort gemeldet. Sie gibt zu verstehen, dass es sich bei The Witcher (Serie) keineswegs um eine Kinderserie handelt:

"Gerade einen Ausschnitt von #Witcher mit Ben geschaut, und das Urteil wurde gefällt: Diese Show ist nichts für Fünfjährige. Also, wirklich nicht."

Nun ja, im Grunde lässt uns die Roman- und Spielvorlage auch nichts anderes erwarten und dennoch könnten einge im Vorfeld natürlich von einer familienfreundlichen Abendunterhaltung auf Netflix ausgehen. Doch spätestens jetzt sollte klar sein, dass dies keineswegs der Fall sein wird.

Geralt wird also auch in der Serie kein Blatt vor dem Mond nehmen und vor keiner Monstrosität haltmachen, während er sich bekanntermaßen den Ladys annimmt. Insgesamt spielt die Geschichte rund um The Witcher doch in einer sehr düsteren und dreckigen Welt. Die Fans erwarten am Ende nichts anderes von einer TV-Adaption. Wir sind gespannt!

Doch nicht nur die Mutter Lauren Hissrich ist besorgt, an anderer Stelle hat sich der Romanautor ebenfalls bereits zu Wort gemeldet:

Und die ersten Fotos vom Set sind zudem bereits aufgetaucht, die einen kleinen Ersteindruck vermitteln:

