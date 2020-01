The Witcher (Serie) - Hat sich dieser GOT-Schauspieler einen Platz in der 2. Staffel ergattert?

Die zweite Staffel für „The Witcher“ wurde von Netflix bereits bestätigt und Henry Cavill berichtete kürzlich auf Instagram , dass die Dreharbeiten bald beginnen. Wir wissen bereits, dass in der zweiten Staffel weitere Charaktere hinzukommen, doch noch kennen wir nicht die ganze Besetzung. Laut Gerüchten könnte allerdings ein beliebter Games of Thrones -Schauspieler darunter sein.

Die Schauspieler aus der Serie haben bisher gute Arbeit geleistet und obwohl die Meinungen über Henry Cavill als Geralt von Riva vor dem Start der Serie weit auseinandergingen, konnte er in seiner Rolle letztendlich überzeugen. Die Serie entpuppte sich bereits nach kurzer Zeit als äußerst beliebt und jetzt ist das The Witcher -Franchise erfolgreicher als je zuvor. Bücher mussten nachgedruckt werden und die Spiele können deutlich mehr Spieler verzeichnen. Es wurde sogar die Grenze von 100.000 gleichzeitiger Spieler überschritten.

