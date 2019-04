The Witcher (Serie) - Dreharbeiten finden jetzt in Polen statt

Die Macher der The Witcher-Serie befinden sich mittlerweile in Polen. Dies geht aus verschiedenen Instagram-Postings hervor, die von Mitgliedern des Casts sowie der Crew veröffentlicht wurden.

Auch wenn der Großteil der Serie in Ungarn sowie auf der spanischen Palma-Insel geschossen wurde, werden zusätzliche Aufnahmen derzeit in Polen getätigt. Die Location ist noch nicht offiziell bekannt, es soll sich jedoch um das Dorf Rabsztyn sowie um die Burg bei Ogrodzieniec handeln.

Es ist noch unklar, ob die Crew sich lediglich für Außenaufnahmen an der Location befindet oder auch Innenaufnahmen plant. Letzteres gilt jedoch als deutlich wahrscheinlicher, da das Ambiente für die Serie durchaus geeignet erscheint.

Bislang sind weiterhin nicht sonderlich viele Details zur Witcher-Serie von Netflix bekannt. Ein geleaktes Bild zeigt jedoch Geralt samt Kostüm in Action:

Ebenfalls unbekannt ist der Starttermin der Witcher-Serie, der offiziell noch in diesem Jahr liegen soll. Da die Dreharbeiten noch nicht abgeschlossen sind, wird derzeit von einer Veröffentlichung im späten Winter ausgegangen.

We hear whispers that the show will be filming in Poland. Things point to Ogrodzieniec Castle being a location. The castle might be a ruin, but it still is beautiful. - It looks like a Witcher home... 😏 #TheWitcher #Witcher https://t.co/cx9G2EhWF8 pic.twitter.com/58R2QVnOE2