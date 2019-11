The Witcher (Serie) - 7 Staffeln der Serie sind bereits vorgeplant

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, wann die 1. Staffel von The Witcher auf Netflix erscheint. Nun äußerte sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich zur Zukunftsplanung der kommenden TV-Serie und macht Hoffnung auf langjährigen, durchdachten Nachschub.

The Witcher (Serie) Serie sei kein „armer Cousin von Herr der Ringe oder Game of Thrones“

Zwar wurde „The Witcher“ bisher noch nicht einmal um eine 2. Staffel verlängert, weiter vorausdenken möchte Hissrich dennoch. Immerhin sei es unklug, sich nur auf die 1. Staffel zu konzentrieren, ohne zu wissen, wo es mit der Hexer-Saga in Zukunft hingehen könnte:

„Im Moment geht es nur darum, wie man Geschichten aufbaut, die das Publikum über Jahre hinweg wirklich fesseln. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, all unsere Energie nur in die erste Staffel zu stecken und nicht darüber nachzudenken, wohin diese Charaktere wachsen können.“