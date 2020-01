WhatsApp - Server-Störung: Bilder und Sprachnachrichten laden nicht

Am heutigen Sonntag leidet WhatsApp unter einer massiven Störung, der Messenger weist Probleme in seinen Features auf. So funktioniert beispielsweise der Versand von Sprachnachrichten und Bildern nicht, teilweise ist der Empfang nur mit einer überdurchschnittlich langen Verzögerung möglich. Auch die Statusmeldungen sind betroffen.

Wer ohne Probleme WhatsApp benutzen will, dürfte am heutigen Sonntag schwer enttäuscht werden. Eine Störung innerhalb der App sowie der Server sorgt derzeit dafür, dass der reibungslose Ablauf der App nicht geht - dadurch ist das Senden und Empfangen von Sprachnachrichten und Fotos kaum bis gar nicht möglich. Gegen Mittag meldeten zehntausende Nutzer eine großflächige Störung.

Ich habe ein Problem mit: WhatsApp

Störung bei WhatsApp

Die WhatsApp-Störung betrifft große Teile der Nutzer auf iPhone, Android und bei WhatsApp Web. Nachrichten und Sprachnachrichten sollen gar nicht senden, nur zum geringen Teil sollen sie durchkommen und können empfangen werden. Beim Upload und Download von Fotos soll ein Fehler zum Abbruch führen, berichten viele User. Auch der Status kann nur gelegentlich aktualisiert werden. Millionen Nutzer weltweit sind vom WhatsApp-Problem betroffen.

Außerdem bekommen WhatsApp-Nutzer die folgende Push-Benachrichtigung: „Du könntest neue Nachrichten haben". Das passiert, obwohl keine Nachricht empfangen wurde. Teilweise kommen diese mehrere Minuten später an, manchmal sogar komplett ohne Benachrichtigung durch WhatsApp. Schuld daran ist offenbar das aktuelle Server-Problem.

WhatsApp Probleme - Sind die Server down?

WhatsApp-Nutzer melden auf mehreren Seiten derzeit die folgenden Probleme:

Nachrichten senden oder empfangen (98%)

Einloggen (1%)

Seite (0%)

Wann WhatsApp wieder geht ist derzeit noch unklar, die Entwickler haben noch keinen Termin für die Behebung der Serverprobleme bekannt gegeben. Allzu lange dürfte dies nicht dauern, wie die Vergangenheit zeigt: In der Regel dauert ein WhatsApp-Ausfall weniger als eine Stunde. Die Entwickler von WhatsApp dürften deshalb bereits an an einer Lösung dran sein, sodass das App-Problem bald behoben werden sollte.

Was ist WhatsApp?

WhatsApp ist ein kostenloser Messenger, mit dem ihr über eure Internetverbindung am Smartphone mit anderen Nutzern chatten, telefonieren und Kontakt halten könnt. Für die Nutzung ist der Download der App notwendig sowie die Telefonnummern anderer Nutzer und ein Internetzugang.

WhatsApp ist der weltweit wichtigste und größte Anbieter für Nachrichten auf Smartphones und gehört seit mehreren Jahren zum Facebook-Konzern. Mehr als eine Milliarde Menschen nutzen die App, Tendenz weiter stark steigend. Als Alternativen sind beispielsweise Threema und Telegram anzuführen.

Habt ihr derzeit ebenfalls Probleme mit WhatsApp? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.