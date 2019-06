Watch Dogs Legion - Mehr als 9 Millionen spielbare NPCs im virtuellen London

In „Watch Dogs Legion“ sind es die NPCs des virtuellen Londons, die die Geschichte und euer Abenteuer vorantreiben. Damit der Wechsel zwischen ihnen nicht langweilig wird, wird es wohl mehr als neun Millionen verschiedene Nicht-Spieler-Charaktere geben.

Watch Dogs Legion hat sich so einiges vorgenommen. Die Entwickler arbeiten nicht nur an einer dystopischen Version von London, die gigantisch werden soll, sondern füllen diese auch noch mit einzigartigen NPCs, die wir zum Spielen übernehmen können.

Watch Dogs Legion Frisch von der E3: Unser erster Eindruck vom Hacker-Abenteuer!

Dabei kommt eine ganze Menge an Nicht-Spieler-Charakteren zusammen, wie Associate Producer Shelley Johnson in einem Interview mit Gamecrate verriet. Etwa neun Millionen NPCs sollen sich in „Watch Dogs Legion“ befinden und sich dabei stets voneinander unterscheiden.

„Eine der Zahlen, die bei uns herumgeflogen ist, lag bei neun Millionen. Es sind prozedural generierte Charaktere. Also haben wir vier Jahre damit verbracht, die Technik zu bauen, die das Versprechen halten kann und eine riesige Stadt mit Charakteren samt Animationen, Dialogen, Zahlen zur Volkszählung zu kreieren. Alle Teile, die ihr im Profil von jemandem sehen könnt, sein Gesicht, seine Kinder: Genau das produziert jedes Mal einen einzigartigen Charakter.“

Watch Dogs Legion Spielwelt erstreckt sich über acht Bezirke Londons

Auch das dürfte in der absurden Anzahl der Skripts für „Watch Dogs Legion“ resultieren, die sich auf 20 verschiedene Versionen beläuft. „Watch Dogs Legion“ erscheint am 06. März 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4.