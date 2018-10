Vampyr - Blutsauger-Abenteuer erscheint für Nintendo Switch

Das Action-Rollenspiel Vampyr von Dontnod wird nach seinem kommerziellen Erfolg auch für Nintendo Switch erscheinen. Focus Home Interactive hat die Umsetzung für Nintendos Hybridkonsole offiziell bestätigt. Einen Erscheinungstermin gibt es jedoch noch nicht.

Zur Jahresmitte mauserte sich das Action-Rollenspiel Vampyr von Entwickler Dontnod zu einem waschechten Geheimtipp auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Auch die Verkaufszahlen des Vampir-Abenteuers scheinen Publisher Focus Home Interactive zu überzeugen, denn dieser kündigte nun eine Umsetzung für Nintendo Switch an.

Vampyr Biss zum nächsten Häppchen

Vampyr erscheint für Nintendo Switch

In der offiziellen Ankündigung heißt es, dass man froh sei, Vampyr nach dem erstaunlichen Erfolg künftig auch auf Nintendo Switch einem noch größeren Publikum zugänglich machen zu können.

Weitere Informationen zur Umsetzung oder dem Erscheinungstermin nannte der Publisher bislang allerdings nicht. Vermutlich wird Vampyr erst im kommenden Jahr für Nintendos Hybriden erscheinen.

In Vampyr schlüpft ihr in die Haut eines ehemaligen Militärarztes, der zum Blutsauger geworden ist. Schauplatz des Spiels ist das London des frühen 20. Jahrhunderts, in dem ihr euch vielfältigen Bedrohungen erwehren und gleichzeitig den Grund für eure Verwandlung finden müsst.

In unserem Test konnte der Titel fast auf ganzer Linie überzeugen und bestach vor allem durch seine packende Story und dichte Atmosphäre. Somit steht Besitzern der Nintendo Switch ein weiteres echtes Highlight ins Haus.