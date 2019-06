Uncharted: Der Film - Kinostart für Ende 2020 geplant

Die Verfilmung der Action-Adventure-Reihe hat den nächsten Meilenstein erreicht. „Uncharted: Der Film“ mit Tom Holland in der Hauptrolle soll gegen Ende des Jahres endlich in den Kinos durchstarten.

Rund zehn Jahre nach den ersten Gerüchten nähert sich Uncharted: Der Film endlich der Fertigstellung. Laut einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter soll die Videospielverfilmung mit Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame) bereits im Dezember 2020 in den Kinos starten.

Uncharted: Der Film Neuer Regisseur für Videospielverfilmung gefunden

Uncharted: Der Film – Kinostart vor Weihnachten 2020

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Sony Pictures die Veröffentlichungstermine mehrerer Filme bekannt gegeben. Für uns ist dabei vor allem die Videospieladaption „Uncharted: Der Film“ von Interesse, deren Kinostart für den 18. Dezember 2020 angedacht ist.

Die Hauptrolle des jungen Nathan Drake wird Tom Holland spielen. Im Januar diesen Jahres wurde bekannt, dass Stranger Things-Regisseur Shawn Levy abgesprungen ist. Seine Nachfolge tritt Dan Trachtenberg an, der 2016 mit dem Überraschungserfolg "10 Cloverfield Lane" sein Regie-Debüt feierte.

Das Drehbuch für „Uncharted: Der Film“ stammt aus der Feder von Jonathan Rosenberg und Mark Walker. Genaue Details zur Handlung des Films und weitere Darsteller sind bislang allerdings noch nicht bekannt.

Wie wir bereits wissen, wird Akteur Tom Holland die Rolle des Nathan Drake übernehmen. Doch weitere Schauspieler wurden bisher noch nicht verraten.

Uncharted: Der Film Vier Schauspieler in der engeren Wahl für Sully

Gerüchten zufolge soll „Uncharted: Der Film“ auf dem ersten Spiel aus dem Jahr 2007 aufbauen und Drakes Suche nach der sagenumwobenen Stadt El Dorado behandeln. Da Holland bereits in „Spiderman: Homecoming“ und Spiderman: Far From Home einen Teenager spielt, könnte der Film auch einen jungen Nathan Drake vor den Geschehnissen des PlayStation-Klassikers ansetzen.