Marvel - Brandneuer Trailer zu Spider-Man: Far From Home erschienen

Ein brandneuer Trailer stimmt auf „Spider-Man: Far From Home“ ein. Darin sehen wir wie es nach „Avengers: Endgame“ weitergeht. Daher also: Spoiler-Warnung!

Nach Avengers: Endgame sehen wir im kommenden Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft das erste Mal, wie es im Marvel-Filmuniversum weitergeht. Tom Holland ist wieder als Spider-Man zurück und bekommt es im nächsten Solo-Abenteuer mit den Elementals sowie Mysterio zu tun. Nun gibt es einen brandneuen Trailer zum Film.

Marvel Nach Avengers: Endgame: 5-Jahres-Plan für Phase 4 in Arbeit

Eine elementare Gefahr

Am Anfang des Trailers weist Spider-Man-Darsteller Tom Holland darauf hin, dass massive Spoiler zu „Avengers: Endgame“ zu sehen sind. Wer das Superhelden-Treffen, das aktuell im Kino läuft, noch nicht gesehen hat, sollte sich vom „Far From Home“-Trailer lieber noch fernhalten.

In „Spider-Man: Far From Home“ möchte Peter Parker eine kleine Pause von den Superhelden-Strapazen nehmen und fährt mit Michelle und Ned auf Klassenfahrt nach Europa. Doch auch dort warten Abenteuer auf die Spinne. Nick Fury unterrichtet ihn darüber, dass Europa von den Elementals angegriffen wird – Wesen aus Feuer, Wasser und Stein. Zusammen mit Quentin Beck, einem Mann aus einem anderen Multiversum, soll Spider-Man nun die Bevölkerung vor diesen Wesen schützen.

„Spider-Man: Far From Home“ startet am 04. Juli in den deutschen Kinos. Den neuen Trailer dazu könnt ihr euch in der englischen Originalfassung oder wahlweise auf Deutsch ansehen. Wir haben beide Videos für euch unten eingebettet.

Der Trailer in der Originalversion:

Der Trailer auf Deutsch: