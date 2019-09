Twitch - Streamerin wird während einer Übertragung geswattet

LESE JETZT The Last of Us 2 - Der Preis der Collector's Edition steht fest, Vorbestellung möglich

In den letzten Jahren entwickelt sich mit dem „Swatting“ ein gefährlicher Trend, der durch kleine Streitereien in Spielen ausgelöst werden kann. Ziel ist es, ein gewaltsames Eindringen der Polizei im Livestream mitzuverfolgen. Es handelt sich hierbei keinesfalls um einen Kavaliersdelikt, sondern kann mit jahrelanger Gefängnisstrafe geahndet werden.

Pokimane brauchte kurz, um zu realisieren, dass es sich nur um einen Scherz handelte. Aufgedeckt wurde alles schnell von einem Freund, der das Zimmer mit einem Megafon betrat und die Sache am Ende auflöste. Obwohl die Streamerin und die uniformierten Scherzkekse am Ende über die Aktion lachten, konnte man Pokimane den Schock immer noch ansehen.

Die Streamerin befand sich gerade in einer Übertragung, als sie von vermeintlichen Polizisten überrascht wurde, die sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschafften. „Guten Abend. Wir erhielten Beschwerden wegen Lärmbelästigung“, hieß es. Die geschockte Streamerin wusste gar nicht so recht, wie ihr geschah und entschuldigte sich augenblicklich.

