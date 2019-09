Trials of Mana - Release-Termin des Remakes wurde bekannt gegeben

Bisher war nur bekannt, dass das Remake von „Trials of Mana“ irgendwann im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen wird. Der neue TGS-Trailer nennt endlich einen genauen Release-Termin.

Seit der Ankündigung, dass der dritte Teil der Mana-Reihe ein Remake erhalten wird, warten Fans von Seiken Densetsu fieberhaft auf die Veröffentlichung, doch bis vor Kurzem gab es nur einen groben Rahmen zum Erscheinungstermin. Dies hat sich nun endlich geändert.

Im Verlauf der Tokyo Games Show veröffentlichte Square Enix einen neuen Trailer zu Trials of Mana, der ebenfalls den genauen Release-Termin bekannt gab.

Trials of Mana Keine Pläne für ein HD-Remake von Mystic Quest

Trials of Mana Release-Termin

Neben einem Mix aus Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen, den wichtigsten Charakteren und Kämpfen gegen Monster, zeigt der TGS-Trailer zu dem Remake des ursprünglich 1995 nur in Japan veröffentlichten Spiels auch den offiziellen Release-Termin. Demnach erscheint „Trials of Mana“ am 24. April 2020 für den PC, die Playstation 4 sowie die Nintendo Switch.

Der Titel gehört zu einer langen Reihe aus Videospielen, die in Japan Seiken Densetsu genannt wird, grob übersetzt in etwa Legende des Heiligen Schwerts. Besser bekannt als die Mana-Serie. Wiederkehrende Elemente in diesen Spielen sind der Weltenbaum, das Heilige Schwert, welches meist vom Helden geschwungen wird, und feindliche Truppen, die die Macht des Baums missbrauchen wollen. Die Figuren und Welten ändern sich in jedem Teil.

Games Die 50 größten Spielewelten: The Witcher 3, GTA 5 und Co. im Vergleich

Die Remakes nicht mitgezählt umfasst die Mana-Serie mittlerweile elf Titel und nahm 1991 auf dem Game Boy mit „Mystic Quest“ ihren Anfang.

Den meisten dürfte der Nachfolger, Secret of Mana, jedoch besser bekannt sein, ist dies doch weitläufig der beliebteste Titel der Reihe. „Secret of Mana“ erschien 1993 auf dem Super Nintendo und erhielt im Februar 2018 ein 3D-Remake für den PC, die Playstation 4 und Playstation Vita.