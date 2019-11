Tell Me Why - Macher von Life is Strange stellen ihren neuen interaktiven Episoden-Thriller vor

Die 2008 in Paris gegründete Spieleschmiede DONTNOD Entertainment ist für das spannende „Life is Strange“-Franchise bekannt und beliebt. Nun will das Team mit „Tell Me Why“ ein neues Episodenspiel in ähnlicher Machart abliefern – und führt den ersten Transgender-Hauptcharakter der Videospielgeschichte ein.

Obschon DONTNOD Entertainment noch an der Entwicklung des Finales von Life is Strange 2 sitzt, kümmert sich das Team nebenbei bereits um brandneue Projekte. Eines davon ist das jüngst angekündigte Tell Me Why.

Die Handlung des neuen Spiels dreht sich um die Zwillinge Tyler and Alyson Ronan, die sich nach langer Zeit wiedertreffen und mysteriöse Schlüsselereignisse aus ihrer Kindheit aufarbeiten. Letzteres geschieht in Form interaktiv nachzuerlebender Erinnerungen, die sich, je nachdem welchen der Geschwister ihr gerade steuert, jeweils stark voneinander unterscheiden.

In den spielbaren Sequenzen trefft ihr Entscheidungen und zieht Schlüsse, die sich auf den späteren Spielverlauf auswirken werden. Eine Besonderheit: „Tell Me Why“ wird als erstes Videospiel überhaupt mit Tyler einen Transgender-Charakter als Hauptfigur enthalten. Laut Entwickler soll die Thematik tiefgreifend in die Hintergrundgeschichte eingewoben werden und nicht bloß Oberflächlichkeiten bieten.

„Tell Me Why“ ist für PC und Xbox One in Arbeit. Insgesamt drei Episoden sind geplant, die im Laufe des Sommers 2020 freigegeben werden sollen. Abonnenten des Xbox Game Pass werden ohne Zusatzkosten in den Genuss des Titels kommen können. Was das Werk im Einzelkauf kosten wird, ist noch unklar. Aufgrund der Tatsache, dass Xbox Game Studios als Publisher fungiert, dürfte es bis zu einer Umsetzung für PlayStation 4 noch eine Weile dauern – sofern das seitens DONTNOD mittelfristig überhaupt evaluiert wird.