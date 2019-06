Super Smash Bros. Ultimate - Dragon Quest-DLC: Passender Switch Pro Controller angekündigt

Im Rahmen einer E3-Pressekonferenz wurde ein neuer DLC vorgestellt. Die Helden von „Dragon Quest“ melden sich für „Super Smash Bros. Ultimate“ zum Dienst. Passend dazu erscheint bald ein Controller im Schleim-Design.

Die zahlreichen Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate erhalten bald Zuwachs. Neben Banjo-Kazooie gesellen sich die Helden von Dragon Quest dazu. Während der Pressekonferenz wurde ein passender Trailer veröffentlicht.

Seit 1986 sind zahlreiche „Dragon Quest“-Titel für verschiedene Konsolen und für das Handy erschienen. Aufgrund seines Alters ist der Titel ein recht primitives Rollenspiel, doch das schadet seiner Beliebtheit nicht. Die Kämpfe sind rundenbasierend und schicken die Spieler zu verschiedenen Orten, um dort die unterschiedlichsten Monster zu bekämpfen.

Dragon Quest XI Definitive Edition erscheint mit 16-Bit-Modus auf der Nintendo Switch

Ein passender Controller

In wenigen Monaten wird in Japan ein voll funktionstüchtiger Nintendo Switch Pro Controller im Slime-Design herauskommen. Der Schleim ist das Maskottchen von „Dragon Quest“ und taucht in fast jedem Spiel der Reihe auf. Die Beliebtheit des Maskottchens führte zu unterschiedlichen Charakteren der Figur, so kann der Schleim auch mal als Boss vor einem stehen.

© Nintendo / Bandai Namco

Es gibt inzwischen unzählige Merchandise-Artikel und nun wurde ein Switch Pro Controller in diesem außergewöhnlichen Slime-Design angekündigt. Passend dazu gibt es einen Pappständer. Mit diesem könnt ihr eure Konsole und den Controller fachgerecht und zum Thema passend verstauen.

Der Controller erscheint im September in Japan. Ob man ihn in Deutschland erwerben kann, bleibt abzuwarten.