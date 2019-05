Super Mario Maker 2 - Also doch: Lokaler Couch-Koop wird unterstützt

Was anfangs noch spekuliert wurde, ist nun offiziell: „Super Mario Maker 2“ wird lokalen Mehrspieler-Modus an einer Konsole besitzen. Damit könnt ihr mit euren Freunden unkompliziert zusammen zocken, auch wenn nur einer das Spiel besitzt.

Erinnert ihr euch noch an die Super Mario Maker 2-Direct vor einigen Tagen? Anhand einer dort gezeigten Szene sowie dem Nintendo eShop-Eintrag zum Spiel haben wir gemunkelt, dass ihr in „Super Mario Maker 2“ zusammen mit euren Freunden am gleichen Bildschirm spielen könnt.

Mehrspieler auch an einer Konsole möglich

Nun ist offiziell klar: „Super Mario Maker 2“ wird in der Tat Couch-Koop unterstützen. Dass dieser Multiplayer-Aspekt unterstützt wird, geht aus der Anspielmöglichkeit von „Super Mario Maker 2“ hervor, die Pressevertretern durch Nintendo bereits gewährt wurde.

So könnt ihr also mit mehreren Freunden zusammen an einer Nintendo Switch die zahlreichen Level in „Super Mario Maker 2“ bestreiten. Das lokale Zusammenspielen via Couch-Koop soll für bis zu vier Spieler möglich sein.

Neben der nun klargestellten Couch-Koop-Spielweise werden noch weitere Mehrspieler-Möglichkeiten unterstützt, wie Nintendo bereits bekannt gab. So könnt ihr zudem online zocken oder lokal mit mehreren Nintendo Switch-Konsolen. Allerdings lässt sich nicht online mit Freunden spielen! Näheres dazu in dieser News:

