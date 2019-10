Stardew Valley - Kommender Patch soll das Spiel stark verbessern und Ehe-Aktivitäten erweitern

Entwickler Eric Barone will die virtuelle Ehe in „Stardew Valley“ interessanter gestalten. Außerdem stehen zahlreiche Komfortverbesserungen auf der Agenda.

Stardew Valley, die Bauernhof-Sandbox im 8-Bit-Look, erhält bald einen großen neuen Patch, der die Versionsnummer 1.4 tragen soll und noch über keinen konkreten Termin verfügt. Eric „ConcernedApe“ Barone, der das Spiel praktisch im Alleingang entwickelte, plaudert in einem Interview aus dem Nähkästchen und stellt interessante Neuerungen in Aussicht.

Viele Detailverbesserungen und neue Ehe-Aktivitäten

Barone bezeichnet den Patch als „Everything-Update“ und will viele Bereiche angehen, die zuvor schlecht durchdacht oder unnötig kompliziert waren. In der PC-Version sollt ihr künftig per Tabulatortaste durch die Inventarreihen wechseln können. Außerdem ist eine Erweiterung der Overlay-Infoboxen von Gegenständen geplant, sodass auf einen Blick ersichtlich ist, ob sie beispielsweise für Community-Center-Bundles benötigt werden.

Wer in „Stardew Valley“ den virtuellen Bund der Ehe eingegangen ist, soll sich auf eine Reihe neuer Paar-Aktivitäten freuen dürfen. Welche das konkret sein werden, ließ Barone jedoch noch offen. Insgesamt werde der Everything-Patch dafür sorgen, dass ihr euch fragt, wie ihr jemals ohne die Neuerungen und Verbesserungen zurechtkommen konntet.

Abseits des obigen Themas wurde Barone auf den Mehrspielermodus angesprochen, der noch für diverse Plattformen aussteht. Xbox-One-Besitzer müssten sich demnach nicht mehr allzu lange gedulden. Im Kern sei alles fertig, doch würden Probleme mit Voicechat und Freundeslisten bisher eine Zertifizierung verhindern. Ob Android- und iOS-Nutzer jemals in den Genuss von Multiplayer-Partien kommen werden, steht derweil noch in den Sternen.