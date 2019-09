Star Wars - Regisseurin Deborah Chow führt bei Obi-Wan Kenobi-Serie Regie

Lange setzte er sich für eine Rückkehr von Obi-Wan Kenobi ein und endlich wird Ewan McGregor für eine „Star Wars“-Serie erneut sein Lichtschwert zücken. Die passende Regisseurin wurde schon gefunden - die erste Staffel liegt in den Händen von Deborah Chow.

Die neue Serie „Obi-Wan Kenobi“ wird exklusiv für den neuen Streaming-Dienst Disney Plus produziert und spielt acht Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Revenge of the Sith“. Für die Serie wurde mit Deborah Chow nun die passende Regisseurin gefunden, somit steht dem Start des Drehs nichts mehr im Wege.

Eine Regisseurin mit „Star Wars“-Erfahrung

Deborah Chow ist eine erfahrene Regisseurin. Sie arbeitete bereits an TV-Serien wie „American Gods“, „Better Call Saul“ und „Fear the Walking Dead“ mit, für Star Wars hat sie bereits ebenfalls Erfahrungen gesammelt. Bei zwei von acht Folgen von The Mandalorian hatte sie die Zügel in der Hand. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy sieht dem Ganzen deshalb sehr positiv entgegen:

„Wir wollten einen Regisseur wählen, der dazu in der Lage ist, die Entschlossenheit als auch das umfangreiche Mysterium von Obi-Wan auf eine Weise zu erforschen, dass alles nahtlos in die Star Wars-Saga passt. Basierend auf ihrer phänomenalen Arbeit an den Charakteren zu The Mandalorian, bin ich absolut zuversichtlich, dass Deborah die richtige dafür ist, diese Geschichte zu erzählen.“

Wann die Dreharbeiten beginnen und die Serie schlussendlich bei Disney Plus erscheint, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch bei PlayCentral auf dem Laufenden.

