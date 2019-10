Star Wars - Disney versteckt Easter Eggs zum Erlebnispark Galaxy's Edge in TV-Serien

Disney macht auf ungewöhnliche Weise Werbung für die neue Attraktion im Erlebnispark „Galaxy's Edge“. Darin dürfen die Besucher noch vor dem Kinostart von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ den Kampf der Rebellen gegen die Erste Ordnung miterleben.

Im Herbst melden sich wie gewohnt viele Serien mit ihren neuen Staffeln zurück, so auch beim US-Sender ABC von Disney. Wer jedoch die jüngsten Trailer zu den einzelnen Produktionen wie „The Goldbergs“ aufmerksam betrachtet hat, dem dürften versteckte Hinweise zu Star Wars aufgefallen sein – sei es eine Tasse auf dem Tisch oder ein Lichtschwert im Hintergrund.

Disney hat passend zum heutigen Force Friday kurzerhand ein paar Easter Eggs und Referenzen hinein geschmuggelt. Die sollen nicht nur Lust auf den kommenden Kinofilm Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers machen, auch eine neue TV-Serie namens The Mandalorian startet diesen November auf dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus.

Star Wars: Galaxy’s Edge ganz im Zeichen der Skywalker-Saga

Vor allem aber möchte Disney die Fans für den neuen Erlebnispark „Star Wars: Galaxy’s Edge“ begeistern, der im Disneyland Resort in Anaheim, Kalifornien sowie in Disney World in Orlando, Florida die Besucher auf eine abenteuerliche Reise in eine Galaxie weit, weit entfernt mitnimmt.

Star Wars Fans stehlen Gegenstände aus dem Disneyland-Themenpark Galaxy's Edge

Passend zum Kinostart von Episode 9 eröffnet die neue Attraktion „Star Wars: Rise of the Resistance“ Anfang Dezember mit vielen bekannten Charakteren wie Rey, Finn, Poe, BB-8 und Kylo Ren aus der neuen Trilogie. Die Besucher finden sich mitten im Kampf zwischen der Ersten Ordnung und den Rebellen wieder.

Dazu gehört auch ein Flug mit dem Millennium Falken, Lichtschwertkämpfe oder einmal an Bord des Star Destroyer mit Kylo Ren zu sein. Man kann frei wählen, auf welcher Seite der Macht man stehen möchte und erhält einen ersten Blick auf die neuen Charaktere und Orte des Films, wie den Planeten Batuu.