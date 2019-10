Star Wars - The Clone Wars: Start, Story und Trailer - Alle wichtigen Infos zur 7. Staffel

Die beliebte Animationsserie wird im Februar 2020 fortgesetzt. Disney hat bereits erste Details zur 7. Staffel preisgegeben. Hier findet ihr die wichtigsten Infos und erste Trailer zu den finalen Folgen.

Die beliebte Animationsserie Star Wars: The Clone Wars wird doch noch mit einer 7. Staffel fortgesetzt. Nach dem abrupten Ende der Serie vor fünf Jahren bestätigte Lucasfilm inzwischen eine Rückkehr mit dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus. Die Geschichte mit Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano während der Klonkriege soll somit zu einem zufriedenstellenden Abschluss gebracht werden.

Inzwischen steht ein Starttermin für die finale Staffel 7 fest. Wir haben alle bisher veröffentlichten Infos zu den neuen Folgen für euch im Überblick.

Erste Story-Details zu Star Wars: The Clone Wars - Staffel 7

Die Animationsserie von Dave Falloni entstand im Jahr 2008 noch unter George Lucas vor dem Verkauf von Lucasfilm an Disney. Die neuen Besitzer beendeten die Serie vorzeitig nach 6 Staffeln, sehr zum Leidwesen der vielen Fans. Grund war der Start der neuen Animationsserie „Star Wars Rebels“ ebenfalls von Dave Filoni als Nachfolge von Clone Wars. Jedoch wiesen die letzten Folgen noch einige offene Handlungsstränge auf. Das soll sich nun ändern.

Die Handlung ist weiterhin zwischen den Kinofilmen „Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger“ und „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ angesiedelt. Serien-Macher Dave Filoni lieferte auf der diesjährigen Star Wars Celebration ein paar erste Details zu den neuen Folgen.

Disney CEO gibt zu, dass Disney zu viele Star Wars Inhalte produziert hat

Wiedersehen mit Ahsoka plus neue Charaktere

Padawan Ahsoka schlägt nach ihrem Verschwinden in der 6. Staffel einen neuen, unbekannten Weg ein. Jedoch stellt sie laut Filoni noch einen Teenager dar und wird erst später zur weisen Anführerin, wie wir sie aus der Nachfolgeserie „Star Wars Rebels“ kennen.

Auf dem berüchtigten Level 1313 auf Coruscant lernt sie zwei neue Charaktere kennen: Trace und Rafa Martez. Die beiden Neuzugänge sollen eine ganz eigene Perspektive auf die bekannten Klonkriege haben.

Star Wars Jedi: Fallen Order Cals Mission: Rasante Lichtschwertkämpfe im neuen Story-Trailer

Ahsoka vs. Darth Maul

In den neuen Folgen dürfen sich Fans vor allem auf einen epischen Lichtschwertkampf zwischen Ahsoka Tano und Darth Maul freuen, bestätigte Falloni zuletzt. „The Siege of Mandalore“ spielt nach seiner Aussage eine maßgebliche Rolle in der neuen Staffel von „Clone Wars“. Dazu verriet Sam Witwer als Sprecher von Darth Maul ein paar Details:

„Das ist mein liebster Teil, den wir je mit dem Charakter gemacht haben und Dave schrieb ihn sehr persönlich. [...] Was ich wirklich interessant fand an diesem Arc. Er versucht (für eine Sekunde) seinen Weg zu überdenken. Er versucht etwas Anderes, das er vorher nie versucht hatte.“

Disney Plus Alle Filme und Serien, die an Tag eins verfügbar sein werden

Wann kommt Star Wars: The Clone Wars Staffel 7?

Die 7. Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Clone Wars“ umfasst laut offizieller Ankündigung 12 Episoden und geht am 2. Februar 2020 auf Disney Plus an den Start. Bereits im November 2019 stehen dort alle bisherigen Staffeln und Folgen der Serie auf Abruf bereit.

Wann der neue Streaming-Dienst von Disney in Deutschland zur Verfügung steht, ist bisher nicht bekannt. Hoffen wir, dass bis Februar 2020 Disney Plus auch hierzulande angeboten wird.