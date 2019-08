Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Über diesen Fehler im Trailer spottet das Netz

Ein User hat sich den neuen Trailer zu „Star War Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ ganz genau angesehen und einen Bearbeitungsfehler entdeckt. Das Netz reagiert selbstverständlich auf den Zwischenfall.

Menschen machen Fehler. Das ist etwas komplett Normales und zeigt bestenfalls, dass wir keine vollautomatisierten Maschinen sind. Wenn wir aber in den letzten Jahren etwas über das Internet gelernt haben, dann, dass das Internet Fehler nie verzeiht und stets anprangert.

Computergenerierte Capes

So ist es ebenfalls bei der Veröffentlichung des neuen Trailers zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers geschehen. Während die eine Hälfte über die roten Augen von C-3PO diskutiert, zieht die andere Hälfte über die Darstellung der dunklen Rey her. Einem Reddit-User ist nun aber noch ein Bearbeitungsfehler beim Lichtschwertkampf zwischen Rey und Kylo aufgefallen – wir haben euch den entsprechenden Post mitsamt Videoausschnitt unter diesem Beitrag verlinkt.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Bestätigt Mark Hamill hier die Rückkehr von Luke Skywalker?

Kurz und knapp prangert der Nutzer officialjfftv an, dass der Mantel von Kylo Ren komplett computergeneriert ist und dieser Umstand in der Spiegelung des Wassers zu sehen sei. Was grundsätzlich ein verzeihbarer Fehler ist, wurde von der Reddit-Community mittlerweile mit über 39.500 Upvotes gewürdigt. Ob ein Mantel tatsächlich computeranimiert sein muss, steht auf einem anderen Blatt.

Disney wird der Fehler sicherlich noch auffallen und diesen bis zum offiziellen Kinostart von „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ am 20. Dezember dieses Jahres korrigieren.