Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Warum hat C-3PO im neuen Trailer rote Augen?

Was passiert mit C-3PO in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“? Warum hat der Protokolldroide nun rote Augen? Das Netz ist fleißig über die Rolle des humorvollen Drahtgestells am Spekulieren.

Der neue Trailer zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, der im Rahmen eines D23-Specials gezeigt wurde, sorgt für rege Diskussionen im Netz. Das Hauptaugenmerk liegt auf Rey, die in einem dunklen Gewand mit einem roten Doppelklingen-Lichtschwert auftritt.

Ist C-3PO jetzt böse?

Doch nicht nur Rey scheint auf den ersten Blick ans andere Ufer der Macht geschwommen zu sein, der notorische Protokolldroide C-3PO erstrahlt ebenfalls in einem neuen Antlitz.

Zumindest stimmt irgendetwas nicht mit seinen Augen, die nun dunkelrot aufleuchten, als wäre er vom Imperator höchstpersönlich umprogrammiert worden. Aber was ist dran an der Sache? Ist C-3PO jetzt wirklich böse, weil er rote Augen hat?

Das weiß zum derzeitigen Zeitpunkt wohl noch niemand. Aber im Netz werden aktuell die wildesten Theorien aufgestellt. So schreibt der Twitter-User Alex Nibert:

„Was wäre, wenn C-3PO die ganze Zeit die dunkle Bedrohung gewesen wäre.“

Twitter-User Ajay assoziiert die roten Augen mit dem obersten Übel: Darth C-3PO

C-3PO goes from having a red arm in TFA to now red eyes in TROS



All these years you thought Jar Jar was the sith?



Darth 3PO pic.twitter.com/ZvnyClTZwE — Ajay (@SWBFExpress) August 26, 2019

Und damit ist er nicht allein. Die generelle Annahme besagt, dass C-3PO nun ein böses Gemüt in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ haben könnte. Ob ein Droide zur dunklen Seite der Macht überlaufen kann, sei an dieser Stelle erst einmal dahingestellt.

Vorstellbar ist jedoch, dass er eine neue Programmierung erhält oder etwaige Schaltkreise überlasten. Letzteres erscheint aufgrund der Aufmachung des Shots eher unwahrscheinlich. So denken wir eher, dass es sich tatsächlich um einen Eingriff in seine Programmierung handeln könnte.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers So reagiert das Netz auf die dunkle Rey

Andere User hingegen spekulieren, ob der Droide nun tatsächlich eine wichtige Rolle im Skywalker-Finale einnehmen könnte und entscheidend zum Plot im Finale beiträgt.

Rich MacLeod fragt sich, ob Palpatine das Bewusstsein von 3PO übernehmen und die Galaxie so an sich reißen könnte. Russel Michaels meint, Snoke sei noch am Leben, der C-3PO gehackt haben könnte. Andere User nehmen die sympathische Blechdose in humorvoller Weise aufs Korn:

C-3PO is high as hell. Circuits = fried. https://t.co/EN7Rs0SMjb — Devon VanNote (@iamveneer) August 26, 2019

Omg. Glowing red eyes. Do you know what that means?



C3PO just activated INSTAKILL pic.twitter.com/9q6jjFkJ29 — Robert Z (@Rob_Z_31) August 26, 2019