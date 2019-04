Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Trailer erfolgreicher als die beiden Vorgänger aus der Trilogie

Star Wars gliedert sich in die Reihe der Disney-Filme ein, doch so ganz erfolgreich wie die großen Disney-Titel ist die Marke hier noch nicht. Allerdings gibt es nun einen kleinen Erfolg in Hinsicht auf Episode 9. Der Trailer konnte mehr Aufrufe generieren als seine Vorgänger.

Erst kürzlich während der Star Wars Celebration in Chicago gab es den ersten Teaser-Trailer zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers zu sehen. Damit hat Disney nun erstes Bewegtbildmaterial zum Finale der Skywalker-Saga geteilt, der sich als erfolgreicher als seine Vorgänger aus der neuen Trilogie entpuppt.

Trailer ein voller Erfolg

Laut Deadline soll der erste Trailer insgesamt über 111 Millionen Mal in den ersten 24 Stunden aufgerufen worden sein. Zum Vergleich: Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi brachte es auf rund 90 Millionen Aufrufe, während es bei Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht noch rund 55 Millionen Aufrufzahlen waren.

Dabei schien es gar so, als hätten sich die Zuschauer vorerst satt gesehen an Star Wars, immerhin musste Disney mit Solo: A Star Wars Story einen Flopp an der Kinokasse verbuchen, während Episode 8 ebenfalls nicht bei allen auf Anklang stieß.

Schwache Disney-Marke

Im Vergleich zu den Vorgängern ist dies zwar recht beachtlich, doch wenn man nun die anderen Filme aus dem Hause Disney hinzuzieht, ist es wiederum eine ganz andere Sache. Zum Beispiel kam Avengers 4: Endgame auf ganz 289 Millionen interessierte Abrufe, während Der König der Löwen (Trailer hier ansehen!) auf allen Plattformen rund Aufrufe 224 Millionen verbucht.

Wichtig ist allerdings, dass der Trailer nicht direkt als Standalone-Trailer gezeigt wurde, sondern er vorab im Livestream auf dem entsprechenden Panel präsentiert wurde. Diese Zahlen fehlen hier in der Hochrechnung.

Ein Trailer zu Episode 9 bleibt zudem noch aus. Der Main-Trailer von Episode 7 kam auf 112 Millionen und Episode 8 auf 120 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden. Wir dürfen gespannt sein, wie es mit Episode 9 beim vollen Trailer aussieht.

Doch falls ihr nicht nur die Trailer sehen möchtet, sondern auch den Film, dann müsst ihr euch allerdings noch bis zum 19. Dezember 2019 gedulden. Dann startet das Finale der Skywalker-Saga weltweit durch! Nachfolgend haben wir den offiziellen Teaser-Trailer zu „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ eingebunden.