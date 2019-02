Disney - Der König der Löwen: Neuer Trailer und Poster zur Realverfilmung erschienen!

Nach den erfolgreichen Live-Action-Verfilmungen von "Die Schöne und das Biest" und "Dschungelbuch" bringt Disney dieses Jahr drei weitere Realversionen ihrer Klassiker raus. Der heißerwarteste Film ist wahrscheinlich "Der König der Löwen", der mit einem beeindruckenden Voice-Cast im Sommer in den Kinos erscheinen wird. Nun sind ein neuer Trailer und ein erstes Poster zu dem kommenden Film veröffentlicht worden.

Unter Disneys altbekanntem Motto "Don't fix it, if it isn't broken!" ("Änder nichts, wenn's gut läuft!") bringt das Maus-Studio dieses Jahr Live-Action-Remakes zu ihren Klassikern "Dumbo", "Aladdin" und "Der König der Löwen" in die Kinos. Letzteres bringt wahrscheinlich die größte Skepsis bei Fans mit sich, da der Film bis heute einer der beliebtesten Filme aller Zeiten ist.

Doch eines kann der Film bereits versprechen: einen epischen Trailer, der fast eins zu eins das Original nachahmt und einen Voice-Cast bietet, der es wirklich drauf hat. Im Rahmen der gestrigen Oscar-Verleihung sind nun eine weitere Vorschau und ein erstes Poster erschienen!

Irgendwie alles "déja-vu"!

Ja, viel Neues zeigt der am gestrigen Abend veröffentlichte Trailer zum "König der Löwen"-Remake nicht, doch bekommt sicherlich jeder von uns Gänsehaut, wenn er die Eröffnungsmusik zum epischen Zeichentrick-Klassiker mit "realen" Bildern unterlegt sieht. John Favreau, der mit der Live-Action-Verfilmung zum "Dschungelbuch" 2016 Fans und Kritiker bereits überzeugen konnte, übernimmt auch bei diesem Remake die Regie.

Auch das Poster lässt uns alle denken: "Irgendwie habe ich das schon einmal gesehen..." Die Disney-Remakes haben es nicht einfach. Fans sind enttäuscht, wenn Dinge abgeändert werden (wie unter anderem bei der Dornröschen-Verfilmung "Maleficent"), andere wiederum mögen es nicht, wenn eine kopierte Version des animierten Originals in die Kinos kommt (wie "Die Schöne und das Biest").

Auch die Realverfilmung zu Aladdin kann derzeit keinen guten Stand verzeichnen, nachdem der veröffentlichte Trailer vor einigen Wochen im Internet hitzige Diskussionen über das Erscheinen von Will Smith als Dschini auslöste.

Dass Disney-Fans jedoch gespannt sind, kann keiner leugnen. Die erste Vorschau zu "Der König der Löwen" brach im Herbst 2018 innerhalb von 24 Stunden den Rekord des meistgeschauten Trailers. Auch die Synchronsprecher lassen in vielen Hoffnung aufblühen. Denn im englischen Original werden Simba und Nala von den bekannten Sängern Donald Glover und Beyoncé gesprochen und der Original-Sprecher von Mufasa und Star Wars-Bösewicht James Earl Jones kehrt zurück.



Freut ihr euch auf die Neuverfilmung des Löwen-Klassikers? Wenn nicht, dann haben wir trotzdem was für euch! Dieses Video geht momentan im Netz rum. Wer glaubt, dass Mufasa's Tod für sich schon schlimm ist, der wird bei diesem Hund, der sich die Todesszene in "König der Löwen" anschaut, wohl die eine oder andere Träne verdrücken müssen: