Spongebob Schwammkopf - Neuer Film mit Keanu Reeves kommt 2020 in die Kinos

Der beliebte Schwammkopf ist mit einem neuen Kinofilm „SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung“ zurück. Im Trailer zum Animationsspaß spielt auch Keanu Reeves in einer witzigen Gastrolle mit.

Spongebob Schwammkopf ist zurück! Im neuen Kinofilm SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung zur kultigen TV-Serie von Stephen Hillenburg verlässt er Bikini Bottom, um sein über alles geliebtes Haustier, Schnecke Gary, aus den Fängen des fiesen Meereskönigs Poseidon zu retten. Im ersten Trailer trifft er auf niemand Geringeres als Keanu Reeves.

Die Überraschung ist gelungen: Der Actionstar aus den „John Wick“- und „Matrix“-Filmen spielt in einer witzigen Gastrolle im Animationsabenteuer mit. So taucht sein Gesicht in einem Strauch auf, um den Helden den Weg zu weisen – denn nach eigenen Angaben besteht er aus Weisheit und weiß einfach alles.

20 Jahre SpongeBob Schwammkopf

Die Kultserie „SpongeBob Schwammkopf“ über die tierischen Bewohner der Unterwasserstadt Bikini Bottom begeistert die Fans schon seit Generationen. Auch nach dem Tod des Erfinders Stephen Hillenburg im vergangenen Jahr setzt der US-Sender Nickelodeon die Serie fort.

Zur Einstimmung der kommenden 13. Staffel erscheint im nächsten Frühjahr der mittlerweile dritte Kinofilm „SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung“. Darüber hinaus ist eine Prequel-Serie namens „Kamp Koral“ angekündigt.

Den Kinofilm inszeniert der Drehbuchautor Tim Hill selbst, der als langjähriger Autor der TV-Serie von Anfang an neben Stephen Hillenburg tätigt war. Deutscher Kinostart ist am 28. Mai 2020.

Spielefans dürfen sich außerdem auf ein Remake des 3D-Jump-'n'-Runs aus dem Jahre 2003 freuen. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated erscheint 2020 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.