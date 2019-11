Sonic - Film: So reagieren Fans auf die deutsche Stimme des blauen Igels

Der neue Trailer zum Kinofilm „Sonic the Hedgehog“ nach der beliebten Spielreihe von Sega präsentiert erstmals das überarbeitete Design des blauen Igels. Doch der Unmut der Fans reißt nicht ab. Diesmal trifft es Sonics deutsche Synchronstimme vom YouTuber Julien Bam.

Paramount Pictures hat den neuen Trailer zum Live-Action-Film Sonic the Hedgehog nach der erfolgreichen Videospielreihe von Sega vor wenigen Stunden veröffentlicht. Nach dem regelrechten Shitstorm über das neue Design hat das Studio auf den massiven Protest der Fans reagiert und inzwischen das umstrittene Design des blauen Igels überarbeitet.

Sonic Design des Igels wird aufgrund der Kritik überarbeitet

Sonic-Design gefällt, die deutsche Stimme nicht

Die ersten Reaktionen fallen recht gut aus – was Sonics Design betrifft. Dennoch zeichnet sich ein neuer Protest der Fans ab: Diesmal betrifft es Sonics deutsche Synchronstimme. Die übernimmt im Kinofilm nämlich der populäre YouTuber Julien Bam. Doch wirklich gut kommt seine Besetzung bei den Fans der Spielreihe nicht an. Auf Twitter machen schon zahlreiche Fans ihren Unmut Luft.

Einige fordern Marc Stachel als die deutsche Stimme von Sonic aus den Spielen zu besetzen, oder einen anderen professionellen Sprecher. Der deutsche Verleih Paramount bleibt den Fragestellern bislang eine Antwort schuldig. Man darf davon ausgehen, dass der Protest diesmal keine große Wirkung auf das Studio hat. Es ist sogar eher unwahrscheinlich, dass man eine Umbesetzung in Betracht ziehen wird. Aber wir lassen uns auch gerne eines Besseren belehren.

Design und Trailer sind wirklich gut. Was gar nicht geht ist Julien Bam als Sonic. Unpassend und qualitativ nicht ausreichend. Wieso nicht Marc Stachel oder wenigstens Tobias Müller? Das sind die deutschen Stimmen, die schlicht passen und professionell sind. — CupHogGames (@CupHogGames) November 12, 2019

Och Nö...ich hatte mich eigentlich schon auf Marc Stachel gefreut als Sonics deutsche stimme. Aber Julian klingt einfach nur grausam und überhaupt nicht geeignet für Sonic. — thatwrestlingweirdo x Phillu (@Phillu96) November 12, 2019

Ein Jahr und ein riesiger Shitstorm später. Sonic sieht endlich gut aus. Gute Entscheidung des Studios das Design von Sonic zu verändern. Finde das sieht echt gut aus. :) Nur die deutsche Synchro....sorry aber nein. Mag Ju aber die Stimme passt für mich nicht. Dann lieber OV. https://t.co/RU69eQzQCa — HighscoreHeroes (@HighscoreHeroes) November 12, 2019

Was soll das paramount ? Warum nehmt ihr nicht die Bekannte deutsche Sonic stimme ? Sorry, aber Julien klingt als Sonic einfach gar nicht gut. Keine Emotionen und klingt wie ein kleiner Junge. Das macht mir den gesamten Film kaputt in deutsch. Nehmt doch bitte Marc Stachel.... — Dante9988 (@YannickGraf1) November 12, 2019

„Sonic the Hedgehog“ kommt am 20. Februar 2020 in die Kinos. In den Hauptrollen spielen James Marsden als Sheriff Tom Wachowski und Jim Carrey als legendärer Bösewicht Dr. Ivo Robotnik aka Eggman mit. Regie führt Jeff Fowler.