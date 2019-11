Die Sims 4 - Neuer Trailer zeigt Gameplay zur Erweiterung An die Uni!

Schon bald ist es soweit und wir können unsere Sims wieder als Studenten an die Universität schicken. Nun hat das neue Erweiterungspack „An die Uni!“ für die „Sims 4“ sogar seinen Gameplay-Trailer erhalten.

Freut ihr euch schon darauf eure Sims wieder ins Studium zu schicken? Nicht mehr lange und die Erweiterung „An die Uni“ erscheint für Die Sims 4 und ermöglicht uns neben Universitätsbesuchen einen großen Haufen neue Inhalte und Gameplay-Features. Was euch so erwartet, könnt ihr in unserem Beitrag nachlesen:

Die Sims 4 An die Uni! All das erwartet euch in der studentischen Erweiterung

Die Sims 4: An die Uni vorbestellen!*

Der Gameplay-Trailer zu An die Uni!

Für alle, denen bewegte Bilder jedoch lieber sind, hat Electronic Arts nun einen Trailer veröffentlicht, der uns das Gameplay des neuen „Sims 4“-Expansionpacks etwas näher zeigt. Darin können wir sehen, was die Entwickler von Maxis in der neuen Uni-Erweiterung diesmal anders gemacht haben.

Neben neuartigen Freizeitbeschäftigungen, Party-Abstürzen, die in Stories festgehalten werden und den Sorgen rund um das Stipendium oder den Studienkredit, wird ebenso gezeigt wie das Universitätsleben einer Mama und die berufliche Zukunft der studierenden Sims aussehen kann.

Doch überzeugt euch doch selbst von den neuen Inhalten und schaut euch den Trailer unterhalb dieses Beitrags an. Am 15. November erscheint „Die Sims 4: An die Uni!“ bereits für den PC. Für Konsolen-Besitzer der PS4 und Xbox One ist es am 17. Dezember soweit.

Die Sims 4 An die Uni! Vorbestellung möglich, Entwickler kündigen Livestream für Detail-Enthüllung an

Schmiedet ihr schon Pläne für das Leben eurer künftigen Studi-Sims? Lasst uns in den Kommentaren gerne an euren Gedanken teilhaben!

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.