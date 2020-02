Die Sims 4 - Kostenloses Geburtstagsgeschenk: Whirlpools für alle!

Um den 20. Geburtstag von „Die Sims“ anständig zu feiern, schenkt uns EA ein heiß begehrtes und von der Simmer-Community geliebtes Feature: Den Whirlpool!

In diesem Jahr feiert das „Die Sims“-Franchise sein 20. Jubiläum und Electronic Arts möchte, dass ihr dieses Ereignis nicht nur in Realität, sondern auch Ingame anständig feiern könnt. Dafür wird ein beliebtes Objekt kostenlos seinen Weg in die Lebenssimulation finden.

Electronic Arts Die Sims wird heute 20 Jahre alt!

Ein Whirlpool zieht in Die Sims 4 ein

Ja, ihr lest richtig: Der Baukatalog von Die Sims 4 wird in der Kategorie Außenaktivitäten um ein kostenloses Spielobjekt erweitert: Um einen Whirlpool! Wie bereits in vorangegangen Teilen könnt ihr in der gigantischen blubbernden Wanne entspannen, mit andern Sims plaudern, aber auch nackt baden und ein Techtelmechtel starten. Alle optischen Variationen seht ihr unterhalb dieser Meldung.

Dafür müsst ihr lediglich das Basisspiel „Die Sims 4“ besitzen und das aktuelle Update downloaden, darin ist der Whirlpool völlig kostenfrei enthalten. Im Zuge dieser frohen Kunde lädt euch EA außerdem dazu ein, an der #PlayWithLifeChallenge teilzunehmen und eure Spielerinnerungen mit dem entsprechenden Hashtag zu markieren. Damit könnt ihr eure letzten 20 Jahre mit der „Sims“-Reihe noch einmal Revue passieren lassen und mit der Welt teilen.

