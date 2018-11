Ab sofort steht mit "Werde berühmt" eine neue Erweiterung für die Lebenssimulation Die Sims 4 zur Verfügung. Passend dazu ist zudem der entsprechende Launch-Trailer veröffentlicht worden.

Electronic Arts und Maxis haben am gestrigen Freitag, den 17. November 2018 die weltweite Veröffentlichung von Die Sims 4 Werde berühmt für PC und MAC bekannt gegeben.

Dadurch könnt ihr die wildesten Träume eurer Sims von Ruhm und Reichtum wahr werden lassen, indem diese zum A-Promi werden, in der neuen Schauspielkarriere Starruhm genießen oder zum Beispiel als Küchenchefs oder Musiker weltweite Anerkennung ernten. In der neuen Glitzerwelt von Del Sol Valley kleidet ihr eure Sims in Designermode, lasst sie an VIP-Partys teilnehmen und in glamourösen Villen mit prachtvoller Einrichtung wie einer goldenen Toilette oder einer Schlafkapsel residieren.

„Die Sims 4 Werde berühmt bietet Spielern die Chance, die Höhen und Tiefen des wilden und unvorhersehbaren Wegs zum Ruhm zu erleben“, erklärt Senior Producer Grant Rodiek. „Dank der neuen Schauspielkarriere können Sims ihren Durchbruch im Showbiz erzielen oder in einer beliebigen anderen Karriere ins Rampenlicht treten – die Möglichkeiten sind endlos! Unser Team hat hart an dieser von vielen Spielern gewünschten Erweiterung gearbeitet, und wir sind schon sehr gespannt, welche aufregenden Geschichten die Sims auf ihrem Weg zum Ruhm in Del Sol Valley erleben werden.“

Die Sims werden berühmt!

Mit der neuen Schauspielkarriere können Sims zum Weltstar aufsteigen, wenn sie mit einer Rolle in einer Fernsehserie oder einem Werbespot den großen Durchbruch erzielen oder eine Hauptrolle in einem Piraten-Blockbuster ergattern. Dank der neuen Fähigkeiten können Sims als Einflussnehmer an der neuen Videostation streamen oder auch in einer anderen beliebigen Karriere internationalen Ruhm ernten. Dabei verdienen sie Ruhm-Punkte, schalten neue Vorteile und Marotten frei und polieren ihr Image mit einem völlig neuen Rufsystem auf. Sims erhalten eine besondere VIP-Behandlung, lernen andere weltberühmte Stars kennen oder werden von Paparazzi fotografiert, während sie gleichzeitig die Bewunderung eingefleischter Fans genießen – oder ertragen müssen.

Ihr könnt außerdem die Sim-Version der echten Social-Media-Ikone und Popsängerin Baby Ariel in Die Sims 4 Werde berühmt treffen, die an öffentlichen Plätzen einen Song auf Simlisch singt oder den Starlight Boulevard entlang schlendert.

Die Sims 4 Werde berühmt kann ab sofort für PC und Mac auf Origin heruntergeladen werden.