Die Sims 4 - Entwickler präsentieren neue kostenlose Inhalte und Features

Am gestrigen Abend veröffentlichte EA ein neues Update für „Die Sims 4“. Doch diesmal erwarten euch nicht nur klassische Bug-Fixes, sondern zusätzlich einige neue kostenlose Features im Spiel.

Mit dem neuen PC-Update für die erfolgreiche Lebenssimulation Die Sims 4 finden einige Neuerungen ins Spiel, die euch die nächsten Wintermonate noch ein wenig abwechslungsreicher gestalten sollen. Welche Inhalte enthalten sind, haben wir für euch zusammengefasst.

Packt eure Kinder in neue Outfits

Mit dem neusten Patch finden unter anderem neue Kleidungsstücke in das kostenlose „Fröhliche Feiertage“-Pack, mit denen sich diesmal vor allem die kleinsten Sims in Schale werfen können. Mit den stylischen Outfits sollten sie die kalte Jahreszeit gut überstehen können.

Zieht eure Säulen in die Länge

Nach den individuell formbaren Treppen finden nun auch höhenverstellbare Säulen ins Spiel, die mit gedrückter Maustaste ausgesprochen einfach in die gewünschte Länge gezogen werden können. Grund für das neue Baufeature ist unter anderem die kommende Erweiterung „Die Sims 4: An die Uni“, um zukünftige noch majestätischer wirkende Gebäude schaffen zu können.

Verändert die UI eures Spiels

Sollte euch die Benutzeroberfläche von „Die Sim 4“ gelegentlich zu mächtig und vereinnahmend vorkommen, gibt es nun gute Nachrichten: Ihr könnt die Größe der UI in den Optionen oder Eingabehilfen demnächst einfach selbstständig anpassen. Damit könnt ihr alle Spielinfos entweder ein wenig näher an euch heranholen und größer gestalten oder ihr gestaltet alles etwas zarter. Skalierung macht’s ab sofort möglich.

Lauscht dem Hip Hop-Radiosender

Normalerweise stand der Hip Hop-Radiosender bisher nur denjenigen zur Verfügung, die das „Werde berühmt“-Pack besessen haben. Mit dem neuen Patch wurde die Musik der Erweiterung jedoch allen zugänglich gemacht und so finden sechs neue Lieder in das Hauptspiel. Einige Songs bleiben jedoch den Pack-Besitzer exklusiv vorbehalten.

Überraschung!

Wie die Entwickler von Maxis in einem Twitter-Tweet bereits andeuteten, könnt ihr euch in Zukunft über ein neues Accessoires-Pack freuen, das von der „Sims“-Community mitgestaltet werden kann. Im Maxis Monthly-Livestream wurden deshalb Umfragen angekündigt, die über die nächsten Monate verteilt stattfinden werden.

Als nächstes folgt der Release der Erweiterung An die Uni!. Zunächst am 15. November für PC und am 17. Dezember nachträglich für die Konsolen Xbox One und PS4. Freut ihr euch über die kostenlosen Inhalte oder hättet ihr euch noch etwas Anderes gewünscht? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare!