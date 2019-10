Die Sims 4 - An die Uni! All das erwartet euch in der studentischen Erweiterung

Seid ihr schon gespannt, was „Die Sims 4: An die Uni!“ zu bieten hat? Dann werft doch einen Blick in unsere Übersicht und entdeckt die zahlreichen Inhalte der kommenden Erweiterung.

In „Die Sims 3“ war es „Wildes Studentenleben“ und in „Die Sims 2“ lautete der Name „Wilde Campus-Jahre“. Ab November heißt die Erweiterung in Die Sims 4, die eure simulierten Menschlein erneut in die Universität schickt, kurz und bündig „An die Uni!“. Was genau euch in dem neuen Expansion-Pack erwartet, haben wir vorab für euch zusammengefasst.

Willkommen in Britechester

Seit gestern ist es offiziell: Das lang ersehnte Universitäts-Erweiterungspack für „Die Sims 4“ wird tatsächlich erscheinen. Mit „An die Uni!“ könnt ihr euch zahlreiche neue Inhalte ins Spiel holen und eure Sims erneut in die Vorlesungssäle schicken. Neben einigen aus älteren Teilen bekannten Features, kommen hierbei auch einige Neuheiten hinzu.

Unter anderem findet die Stadt Britechester als neue Spielwelt in die Lebenssimulation. Dort könnt ihr euch sogar zwischen zwei Institutionen entscheiden, um die dortigen Lehrangebote an eure Sims anzupassen:

Universität von Britechester für Kunst- und Geisteswissenschaften

Foxbury Institut für Wissenschaft und Technik

Neben den bestehenden Karrierewegen können eure Sims anschließend die neuen Bereiche des Unterrichts-, Rechts- und Ingenieurwesens einschlagen.

© Electronic Arts

Arbeiten für den Erfolg

Selbstverständlich sollten sich eure Sims während des Studiums nicht auf die faule Haut legen. Es müssen Vorlesungen besucht, Hausarbeiten geschrieben und Referate gehalten werden. Bleibt ihr den Veranstaltungen fern und vernachlässigt eure Pflichten, bekommt ihr schlechtere Noten und habt es in eurem späteren Beruf schwerer.

Es heißt also: Nächtliches Durchbüffeln und Schwitzen in der Bibliothek.

© Electronic Arts

Ihr könnte bald Rad fahren!

Neue Aktivitäten sind natürlich ebenso mit dabei und passen thematisch perfekt in das Campus-Leben der Sims. Unter anderen könnt ihr euch ab sofort auf ein Rad schwingen, um die neue Welt zu erkunden und euch von einer Vorlesung zur nächsten zu bewegen. Damit findet gleichzeitig der erste richtige fahrbare Untersatz ins Spiel.

Wie ihr den Studentenalltag eurer Sims schlussendlich gestaltet, bleibt dabei euch überlassen: Ihr könnt in die Bibliothek fahren um zu lernen, mit euren Freunden in den Gemeinschafträumen eures Wohnheims abhängen oder euch in einem der folgenden Themenbereiche organisieren:

Robotik

Debattieren

Kunst

Mysteriöser Geheimbund

Darin erzielte Erfolge können sogar der Universität präsentiert werden. Anschließend könnt ihr euren Triumph auf Studentenpartys mit Saft-Pong und Über-Kopf-Trinken anständig feiern. Ihr könnt aber auch den Sims aus der jeweils anderen Hochschule Streiche spielen und euch in den Farben eurer jeweiligen Uni präsentieren, um zu zeigen, wer die Hosen anhat.

© Electronic Arts

So viele neue Objekte

Mit neuen Outfits und Einrichtungsgegenständen wurde hierbei ebenfalls nicht gespart und so könnt ihr eure Sims nicht nur wieder als putzige Uni-Maskottchen verkleiden, sondern ebenso zwischen lässigen Jogging-Hosen-Styles und schicken Vorzeige-Klamotten wählen. Die Individualisierung eurer Sims kommt in der neuen Erweiterung also nicht zu kurz.

Die Sims 4 Cheats aktivieren - Liste mit Codes zum Schummeln

Und egal ob Wohnheim oder außerhalb gelegene Studentenbude: Es gibt eine Menge Möglichkeiten euch in euren vier Wänden zu verwirklichen. Sogar einen Mini-Kühlschrank können sich eure Sims gönnen oder die Tapete mit zahlreichen verschiedenen Postern verzieren.

Macht euch also bald darauf gefasst, mit euren Kommilitonen loszufeie … zu lernen und taucht mit euren Sims in „Die Sims 4: An die Uni!“ in den Universitätsalltag ab. Ab dem 15. November steht der neue DLC für PC und ab dem 17. Dezember für PS4 und Xbox One zur Verfügung.