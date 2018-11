Die Sims 4 - EA stellt First-Person-Kamera vor

Die Sims 4 bekommt eine First-Person-Kamera. Mit dem kommenden Update könnt ihr das Leben eurer Sims endlich aus der Ego-Perspektive verfolgen. Aktiv steuern könnt ihr das Spiel darin jedoch nicht.

Knallharte Action, rauchende Colts, brachiale Killstreaks – Allesamt Markenzeichen moderner Ego-Shooter. Das alles gibt es in der Simulation Die Sims 4 von EA nicht, wohl aber eine neue First-Person-Kamera.

Die Sims 4 Werdet zum Influencer: Neues Erweiterungspack angekündigt

Kostenloses Update bringt Ego-Perspektive

Wer schon immer einmal hautnah miterleben wollte, wie man am besten die Katze streichelt oder das Geschirr wäscht, erhält mit dem kommenden Update der Simulation Die Sims 4 die Möglichkeit dazu. In einem aktuellen Livestream haben EA und Entwickler Maxis die First-Person-Kameraansicht vorgestellt, die euch das Spielgeschehen aus der Ego-Perspektive erleben lässt.

Allerdings handelt es sich dabei lediglich um einen besonderen Kameramodus. In diesem neuen Modus könnt ihr eure Sims nicht aktiv steuern, dafür jedoch intensiver in die Geschehnisse auf dem Bildschirm eintauchen.

Die First-Person-Kamera lässt euch auf dem PC per Mausklick jedoch bestimmte Aktionen ausführen, während ihr jederzeit wieder in die normale Ansicht zurückwechseln könnt. Anders, als ihr es normalerweise aus dem Spiel gewohnt seid, könnt ihr in der Ego-Ansicht jedoch nicht alle Räume eures Hauses überblicken.

Jedoch wird es möglich sein, eurem Sim per Mausklick zu befehlen, in einen anderen Raum zu gehen. Das neue Update samt First-Person-Kamera wird am 13. November kostenlos erscheinen. Obendrauf spendieren euch die Entwickler eine neue Karriere als Stil-Berater, das neue Gelände-Tool und zahlreiche Fehlerbehebungen.