Red Dead Redemption 2 - Vermeintlicher Texturen-Fund bekräftigt Gerüchte eines Nintendo Switch-Ports

Letzte Hoffnung eines Switch-Ports sehen die Fans in der Veröffentlichung eines möglichen Pro-Models für die Switch. Vor einiger Zeit kursierten Gerüchte über ein Upgrade der Switch, das durch den Erfolg der Switch Lite zur Realität werden könnte. Mit einer kräftigeren CPU und besserem Bildschirm dürfte ein Port von RDR2 also möglich sein. Bis dahin heißt es jedoch weiterhin: Spekulieren und warten.

Zwar unterstützt Steam nicht die Benutzung des Switch-Controllers, andere Faktoren deuten jedoch auf einen Fake hin. Schon die Ports von „DOOM“ und „The Witcher 3“, die einige Jahre älter sind als RDR2, setzten ein Downgrade der Grafik für die Switch voraus. Ein immenses Spiel wie „Red Dead Redemption 2“ würde möglicherweise noch größere Kompromisse der Grafikleistung benötigen, was für viele Fans unmöglich erscheint.

Nintendo Switch Controller found in #RDR2 textures. pic.twitter.com/VAkWtJaeRr

Twitter-User Tez2 teilte vor kurzem ein interessantes Bild, welches die Texturen eines Pro-Controllers für „Red Dead Redemption 2“ zeigt. Dieses Bild soll er in den Dateien des Spiels gefunden haben, wie er selbst berichtet. Während einige sich über diese Neuigkeit freuen, sind andere Twitter-Benutzer in den Kommentaren sehr skeptisch. Viele von ihnen gehen davon aus, dass Rockstar sich einfach nur auf die Kompatibilität des Controllers für die PC-Version vorbereitet.

Dass „Red Dead Redemption 2 auf der Nintendo Switch erscheinen könnte, bleibt für viele Gamer durch die hohen Grafikanforderungen des Spiels jedoch ein schlechter Witz. Solch ein anspruchsvoller Port wäre aber nicht der erste Versuch von Nintendo, ein so ambitioniertes Spiel auf die Handheld-Konsole zu portieren. Schon 2017 schaffte es Nintendo erfolgreich, das 2016 erschienene Spiel DOOM auf die Switch zu bringen, und auch CD Project Reds Spiel The Witcher 3 ist ein voller Erfolg für die kleine Konsole.

„Red Dead Redemption 2“-Spieler haben das verdächtige Bild eines Nintendo Switch Pro-Controller in den Dateien des Spiels gefunden. Dies bestärkt die bestehenden Gerüchte eines möglichen Switch-Ports. Nach der PC-Veröffentlichung durch Rockstar im November 2019, scheint für viele Fans der Reihe dies der nächste Schritt zu sein.

Red Dead Redemption 2 ist nicht nur eins der erfolgreichsten Spiele des Jahres für die Playstation 4, auch der neulich veröffentlichte PC-Port konnte bisher gute Zahlen verzeichnen. Gerüchte erhoffen sich einen Nintendo Switch-Port, die durch das Auftauchen von Pro Controller-Texturen in den Spieldateien bekräftigt werden. Ob an diesen Spekulationen möglicherweise etwas dran ist, verraten wir euch hier.

