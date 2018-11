Red Dead Redemption 2 - So findet ihr den Geist in den Sümpfen

In den Sümpfen von Red Dead 2 könnt ihr mehrere Male auf eine mysteriöse Geisterfrau treffen, die anscheinend eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Wir erklären euch, welche Voraussetzungen es dafür gibt.

In Red Dead Redemption 2 könnt ihr im Grunde auf so ziemlich jedes Mysterium treffen, das ihr euch nur vorstellen könnt. Egal ob Vampir, Werwolf oder Ufo - selbst ein Waschechter Geisterzug kann des Nachts an einem ganz bestimmten Ort beobachtet werden.

Doch damit nicht genug, denn in Red Dead 2 warten noch zahlreiche weitere Easter-Eggs auf ihre Entdeckung. Unter anderem könnt ihr in den Lemoyne-Sümpfen auf den Geist von Agnes Dowd treffen.

Das sind die Voraussetzungen

Voraussetzung für ein solches Aufeinandertreffen ist allerdings, dass es zwischen 21:00 und 03:00 Uhr in der Nacht ist und neblige Wetterbedingungen vorherrschen. Insgesamt könnt ihr ein solches Event bis zu 16 Mal alle 48 Ingame-Stunden auslösen.

Ab und an werdet ihr den Geist sehen können, ein anderes Mal ist dieser lediglich zu hören. Bei jeder Begegnung gibt Agnes Dowd unterschiedliche Dialogsätze von sich. Nach der letzten Begegnung wird der Geist nie wieder erscheinen.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch ein entsprechendes Video von dem YouTube-Kanal "GTA Series Videos" eingebunden. Möchtet ihr die Geisterfrau selber aufsuchen, dann solltet ihr zu dem Sümpfen von Lemoyne reisen - wenn ihr euch traut!

