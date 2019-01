Realm Royale - Open Beta startet heute auf PlayStation 4 und Xbox One

Der Battle Royale-Shooter Realm Royale von Entwickler Hi-Rez Studios startet auf Konsolen heute in die Open Beta. Bislang konntet ihr nur mit einer Einladung am Betatest teilnehmen, ab heute steht der Spielclient in beiden Stores zum Download bereit.

Gut ein halbes Jahr lang konnten Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One mit einer Einladung am Betatest des Battle Royale-Shooters Realm Royale teilnehmen. Heute startet der Fortnite-Konkurrent auf beiden Konsolen in die Open Beta.

Battle Royale mit Klassen

Realm Royale basiert auf der Welt und den Helden des Free-to-Play-Shooters Paladins von Entwickler Hi-Rez Studios und will mit einem klassenbasierten System und frischen Ideen nach einem erfolgreichen PC-Start jetzt auch Konsolenspieler überzeugen.

Damit bläst das Entwicklerstudio aus Georgia zum Angriff auf den großen Konkurrenten Fortnite: Ähnlich wie in dem Battle-Royale-Titel von Epic Games kämpfen auch in Realm Royale 100 Spieler um das nackte Überleben.

Für frischen Wind sorgt allerdings das Klassensystem: Insgesamt fünf Klassen wie Krieger, Magier oder Assassine stehen euch zur Wahl, die allesamt mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten aufwarten. Außerdem dürft ihr euch in der Schmiede neue Items und Waffen zusammenschustern oder euch in den Sattel eures Reittieres schwingen, um die Map schneller zu überqueren.

Zum Start der Open Beta haben die Entwickler Realm Royale ein umfangreiches Update spendiert, das mit zahlreichen neuen Items und Verbesserungen daherkommt. Außerdem ist der Battle Pass 2 mit dem Motto „Steel and Shadow“ ab sofort verfügbar und dreht sich um Piraten und Ninjas. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr auf der offiziellen Website.